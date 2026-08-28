Trasladan al hospital a una mujer de 79 años tras incendiarse la cocina de su vivienda en Jumilla

Edificio afectado por el incendio - 1-1-2 RM

JUMILLA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

Una mujer de 79 años ha sido trasladada al hospital Virgen del Castillo de Yecla por inhalar humo en el incendio declarado en la cocina de una vivienda en Jumilla, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia.

El suceso se ha producido a las 13.55 horas, momento en el que varias llamadas al '1-1-2' alertaban de la presencia de una densa humareda procedente de un piso situado en un edificio de cuatro plantas en la avenida Reyes Católicos de la localidad.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Jumilla, que han requerido la intervención de los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) con base en el parque del municipio.

A su llegada, los bomberos han comprobado que las llamas se habían originado en la campana extractora de la cocina, generando una gran acumulación de humo en todo el inmueble.

En el operativo han participado también sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, quienes han atendido 'in situ' a un varón de 85 años y han evacuado a la mujer herida al centro hospitalario para su valoración médica.