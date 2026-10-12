Trasladan al hospital a un niño por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Lorca

El incendio se ha producido en la parte trasera de una vivienda situada en la calle Cañada de Morales, en el barrio de San Diego de Lorca - EUROPA PRESS

LORCA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

Un niño de unos 10 años ha sido atendido por los servicios sanitarios por inhalación de humo y trasladado al hospital Rafael Méndez de Lorca para valoración médica tras registrarse un incendio en la parte trasera de una vivienda situada en la calle Cañada de Morales, en el barrio de San Diego, según informa el '1-1-2'.

El Centro de Coordinación de Emergencia ha comenzado a recibir avisos de alerta a partir de las 5.14 horas. Según los llamantes, el fuego se ha iniciado en el área de una barbacoa y se ha extendido a la vegetación cercana, generando una gran cantidad de humo que dificultaba la salida de los ocupantes del inmueble.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Lorca, Policía Nacional, Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia y una unidad de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

A las 5.33 horas, los bomberos han verificado que todas las personas del interior habían logrado salir y que el foco se situaba en un corral en la parte posterior del inmueble.

Los efectivos han dado el fuego por extinguido a las 5.59 horas, momento en el que han procedido a ventilar y refrescar la zona hasta las 6.30 horas, cuando han dado la intervención por concluida.