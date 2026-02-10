Trasvase del Ebro, vivienda, infraestructuras y abandono escolar centran las preguntas a López Miras en la Asamblea

Hemiciclo de la Asamblea Regional de Murcia - ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

CARTAGENA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

El presidente del Consejo de Gobierno, Fernando López Miras, comparecerá ante el Pleno de la Asamblea Regional este jueves, 12 de febrero, a partir de las 9.30 horas, para someterse a una sesión de control en la que responderá a las preguntas que le formulen los portavoces de los grupos parlamentarios, y que han sido admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara.

El grupo parlamentario Popular preguntará a López Miras sobre situación en la Región en relación con episodios recientes de lluvias en España que "están poniendo de relieve la necesidad de actualizar el mapa de infraestructuras hidráulicas".

Por su parte, el grupo parlamentario Socialista lo hará sobre medidas propuestas por el PSOE para mejorar el acceso a la vivienda en la Región.

El grupo parlamentario Vox preguntará al presidente del Consejo de Gobierno sobre las afirmaciones del candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, cuando afirmó que no se hará el trasvase del Ebro mientras él sea presidente.

Finalmente, el grupo parlamentario Mixto preguntará sobre las medidas para reducir la tasa de abandono educativo temprano.

Además de las preguntas orales al presidente del Consejo de Gobierno, el orden del día de la sesión plenaria de control de este jueves incluye varias interpelaciones de los grupos sobre denegación de ayudas al alquiler para jóvenes, ayudas para la proyección exterior de pymes o supresión de la sala de control de la autovía RM-15, entre otras.

La sesión plenaria finalizará con las preguntas orales que los grupos parlamentarios formularán a los miembros del Consejo de Gobierno.