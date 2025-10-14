Una treintena de comercios participa en la nueva edición de la Feria de Otoño del Comercio Minorista de Murcia

El concejal de Turismo, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Murcia, Jesús Pacheco, presenta una nueva edición de la Feria de Otoño del Comercio Minorista - EUROPA PRESS

MURCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 30 comercios participa en la nueva edición de la Feria de Otoño del Comercio Minorista del municipio de Murcia, una cita ya consolidada que será punto de encuentro de multitud de actividades dirigidas a todas las edades.

El evento se desarrollará la próxima semana, del 22 al 26 de octubre, en el Paseo Alfonso X El Sabio. El horario será de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, excepto el día 26, que será únicamente por la mañana.

Así lo ha avanzado este martes en rueda de prensa el concejal de Turismo, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Murcia, Jesús Pacheco, que ha precisado que la feria contará con la participación de 30 comercios locales pertenecientes a las asociaciones Nuevo Corazón de Murcia, Triángulo y Centro de Murcia, Asociación de Comerciantes del Carmen, Vista Alegre y '300 metros vip' (de calle Jabonerías y calle Sociedad).

El objetivo de la feria es impulsar el comercio de proximidad, dinamizar las ventas en la campaña de otoño y ofrecer a vecinos y visitantes una experiencia atractiva y familiar en pleno centro de la ciudad.

Además, la programación incluirá actividades paralelas dirigidas a todos los públicos, como conciertos con artistas del festival Crea Joven, demostraciones de belleza y cosmética, actuaciones infantiles de Drilo el Cocodrilo, talleres para niños, así como reparto gratuito de palomitas y algodón de azúcar.

Según Pacheco, el objetivo es que la feria "sea una gran fiesta del comercio murciano, en la que los ciudadanos puedan disfrutar de la oferta local mientras apoyan a los negocios de siempre".

Acompañado por el presidente de la Junta Municipal del Distrito Centro Oeste, David San Nicolás, y el presidente de la Junta Municipal del Distrito Centro Este, Lorenzo Tomás, Pacheco ha destacado que la Feria de Otoño del Comercio Minorista se consolida como un escaparate de referencia para los comercios del municipio y una actividad dinamizadora que une ocio, cultura y consumo responsable en el corazón de Murcia.

Precisamente, el presidente de la Junta Municipal del Distrito Centro Este ha puesto de manifiesto que para la Junta "el comercio es una prioridad porque estamos ubicados en una zona muy céntrica y muchos de nuestros vecinos son estos comerciantes encargados de dinamizar no solo el comercio, sino la restauración".

A su juicio, "esta feria es un pistoletazo de salida para una temporada que se inicia ahora y que se completará con la Navidad y que fue muy importante para ellos".

Por su parte, el presidente de la Junta Municipal del Distrito Centro Oeste, David San Nicolás, ha señalado que el comercio de Murcia "es una razón más para venir a esta ciudad, ya que este comercio minorista espera por parte de las administraciones, sobre todo las que estamos más cerca de ellos, que los apoyemos al abrir esa persiana y con la ilusión de cada día prestar un servicio, una buena imagen de la ciudad y del personal".

Este año, con motivo del 1.200 aniversario de la ciudad, se pretende que sea algo "especial", por lo que "se ha arropado a la feria con muchas actividades", cuyo contenido no han desvelado para que "sea precisamente ese misterio" el que haga que el visitante acuda a esta cita.