Una treintena proyectos emprendedores obtienen 450.000 euros de financiación con el aval del Ayuntamiento de Cartagena

La alcaldesa visita la Galería Bisel, proyecto respaldado por la ADLE - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

El tejido empresarial de Cartagena vive un destacado momento de iniciativas emprendedoras con un gran protagonismo de las mujeres, que se han convertido en el motor principal de las nuevas iniciativas empresariales.

Así lo reflejan los datos de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE) correspondientes a 2025, que registran la cifra más alta de su historia en creación de empresas, con 57 nuevas sociedades constituidas. Estas iniciativas han sido puestas en marcha por 68 emprendedores y han generado 92 nuevos puestos de trabajo en el municipio.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha subrayado la importancia del acceso a la financiación para consolidar estos proyectos. "No solo ayudamos a crear empresas, sino a que puedan sostenerse y crecer. Por eso es tan relevante que 32 de estos nuevos empresarios hayan logrado captar cerca de 450.000 euros en financiación, y que el 66 por ciento de quienes han solicitado estos recursos sean mujeres. Son datos que nos llenan de orgullo y nos animan a seguir trabajando en esta línea".

Gracias al asesoramiento de la Agencia, 32 empresarios han solicitado financiación para sus proyectos, logrando captar 448.314 euros de los 653.880 euros solicitados. De estos solicitantes, 21 son mujeres, lo que representa el 66 por ciento del total, confirmando la pujanza femenina a la hora de buscar recursos para consolidar sus negocios.

Arroyo dio a conocer estos datos con motivo de su visita a la galería de arte y enmarcación Bisel, un espacio liderado por Carmen Solano y Arantxa Mínguez, dos jóvenes que han contado con el respaldo de la ADLE para convertir su sueño en realidad.

"Detrás de todo el trabajo que estamos haciendo hay nombres como el de Carmen y Arantxa, que demuestran que el emprendimiento en general está creciendo de Cartagena y en particular el femenino", afirmó la alcaldesa.

Y es que, el Ayuntamiento de Cartagena, a través de la ADLE y la Oficina de Empresas, mantiene además dos convenios de colaboración con el Gobierno regional por un total de 16.500 euros destinados específicamente al fomento del emprendimiento femenino a través de la Asociación de Mujeres Empresarias (AMEP).

Estas ayudas incluyen asesoramiento, campañas de sensibilización, formación y la disposición gratuita de espacios en el Centro de Emprendimiento y Desarrollo de Empresas (CEDE) para facilitar los primeros pasos de estas iniciativas.

El impacto de estas políticas también se refleja en el mercado laboral, con 211 mujeres contratadas a lo largo de 2025 a través de los servicios de la ADLE, y en la formación, donde de las 3.522 personas que han participado en sus cursos, el 54 por ciento (1.902) son mujeres, lo que evidencia su apuesta por la mejora continua y la capacitación profesional.

Las mujeres son las grandes protagonistas de este crecimiento, representando el 65 por ciento de las personas que han decidido emprender, lo que equivale a 44 nuevas empresarias. Por franjas de edad, la mitad de estos emprendedores tienen entre 30 y 45 años, mientras que un 32 por ciento supera los 45 y un 18 por ciento es menor de 30 años. En cuanto a su formación, el 45 por ciento cuenta con estudios de Formación Profesional y el 27 por ciento posee titulación universitaria.

BISEL, UNA EXPERIENCIA DE ÉXITO

La experiencia de Carmen y Arantxa, beneficiarias de las ayudas y asesoramiento del Ayuntamiento, ha sido muy positva, según explicaron a la alcaldesa.

"Nuestro objetivo es ofrecer un espacio artístico cercano, que la gente no le tenga miedo a entrar a una galería, algo accesible y educativo", explicó Carmen Solano, mientras que Arantxa Mínguez aseguró que "la puesta en marcha fue complicada, con mucho miedo al principio", y añadió que "lo más útil ha sido el acompañamiento y el asesoramiento personalizado. Te metes en un mundo que desconoces, con un lenguaje nuevo, y necesitas que te repitan y te expliquen muchas veces las cosas hasta que las entiendes".

Durante la visita a la galería Bisel, mostraron a la alcaldesa las diferentes áreas del negocio, desde la sala de exposiciones, que actualmente acoge la obra del fotógrafo Enrique Selma en el marco del Fotofest, hasta la zona de enmarcación y el fondo de galería, donde custodian obras de artistas locales y nacionales. El proyecto de Bisel crecerá próximamente con otros servicios como talleres artísticos.