Tres acuerdos darán un nuevo impulso al 'Bosque Romano' asegurando la viabilidad del nuevo corredor Verde

Visita a la primera fase del proyecto Bosque Romano - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha aprobado tres expedientes fundamentales para continuar con el desarrollo del proyecto Bosque Romano' y asegurar la viabilidad medioambiental de este nuevo corredor verde de bosque mediterráneo entre San José Obrero y Canteras.

Financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, el proyecto fomenta la movilidad sostenible, la adaptación al cambio climático y la protección de la biodiversidad en la zona, con la colaboración de ANSE, ARBA Cartagena y CETENMA, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Los acuerdos alcanzados, y que hoy han obtenido el visto bueno de la Junta de Gobierno local, incluyen, en primer lugar, la Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad de Cartagena (ECBC), que establece el marco científico y estratégico para proteger la riqueza natural del municipio y alinear sus políticas ambientales con los objetivos climáticos.

Un segundo paso, operativo y crucial, es el Convenio con Propietarios para la Parcela 85, suscrito con Trevel Properties, S.L. y ANSE. Este acuerdo, aprobado con carácter urgente, permite iniciar ya los trabajos de restauración en este terreno estratégico, asegurando así el cumplimiento de los requisitos del proyecto ante la UE.

Por último, se ha firmado el Convenio para el Grupo de Seguimiento, que formaliza la creación de un órgano dedicado a la monitorización y la gobernanza futura del espacio. Este grupo, con la participación de los socios técnicos y la sociedad civil, garantizará el mantenimiento a largo plazo y un modelo de gestión participativa.

OTRAS PROPUESTAS

Entre las propuestas aprobadas este viernes en junta de gobierno, destaca el convenio del Ayuntamiento con i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, filial de Iberdrola, para trasladar el centro de transformación de la calle Juan de la Peña, en Barrio de Peral, a una zona verde de la calle Juan Fernández. La vigencia inicial del convenio es de dos años prorrogables otros dos, periodo en el que deberán ejecutarse las obras.

Esta actuación, cuantificada en 400.000 euros, permitirá eliminar el obstáculo que supone la instalación actual, que dificulta la conexión entre Arcos del Jalón y Juan Fernández y genera problemas de movilidad entre Barrio de Peral y la Barriada Cuatro Santos.