Tres detenidos y 86 identificados en un operativo policial en una decena de locales de Alcantarilla

1104945.1.260.149.20260717095930 Dispositivo policial de seguridad ciudadana desarrollado en diez locales de Alcantarilla - POLICÍA NACIONAL

ALCANTARILLA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

Un dispositivo policial de seguridad ciudadana desarrollado en diez locales de Alcantarilla se ha saldado con la detención de tres personas y la identificación de otras 86 tras una inspección conjunta de la Policía Nacional, la Policía Local y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia.

El operativo tuvo como objetivos prioritarios la detección de situaciones de explotación laboral a ciudadanos extranjeros en situación irregular y la prevención de actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas.

La intervención ha supuesto el arresto de un ciudadano sobre el que pesaba una orden judicial de búsqueda y captura, mientras que las otras dos detenciones se han producido por infracciones graves a la ley de extranjería, según ha informado la Policía Nacional.

Asimismo, los agentes han tramitado diversas sanciones por tenencia ilícita de armas prohibidas o de sustancias estupefacientes en el marco de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, además de otras actas por incumplimientos de las normativas municipales y de la legislación laboral vigente.