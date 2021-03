Los tres diputados expulsados de VOX votarán en contra de la moción en Murcia, que fracasaría definitivamente

Liarte (VOX de Murcia) asegura que aún no han llegado a un acuerdo y que siguen negociando con el PP

Liarte (VOX de Murcia) asegura que aún no han llegado a un acuerdo y que siguen negociando con el PP - EUROPA PRESS

Liarte afirma que la negociación continúa y no descarta entrar en el Gobierno regional si es necesario para "garantizar" sus proyectos

CARTAGENA (MURCIA), 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los tres diputados expulsados de VOX han anunciado que votarán en contra de la moción de censura presentada por Ciudadanos y PSOE en la Asamblea Regional, lo que impediría prosperar definitivamente esta iniciativa.

Uno de estos diputados, Juan José Liarte, ha corroborado este voto en contra en declaraciones a los medios de comunicación al finalizar el debate de la moción y a las puertas de la Asamblea. "En realidad no es mucho lo que puedo decir pero quizá sí es relevante: no han pasado todavía cinco minutos desde que el Grupo Parlamentario de los diputados libres de VOX ha tomado la decisión de votar mañana 'no' a la moción de censura", ha subrayado.

En cuanto a los motivos, ha señalado en primer lugar que "nos ha parecido ilusionante la propuesta del PP de comenzar en Murcia para el resto de España la unificación del centro-derecha". Ha señalado que es una propuesta que escucharon el otro día al secretario general del PP, Teodoro García Egea, y que este miércoles ha esgrimido nuevamente el presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, en la Asamblea Regional.

"Y nos parece un proyecto en el que, efectivamente, hay y debe haber cabida para todos", según Liarte. No obstante, ha señalado que su Grupo Parlamentario todavía no ha concluido las negociaciones con el PP "en lo que se refiere a la forma de enfocar los dos años que, en principio, y si no sucede nada, quedarían de legislatura".

Al ser preguntado por si la decisión es definitiva, Liarte ha señalado que los diputados de su Grupo tienen "un defecto o una virtud" y es que cuando dicen algo lo mantienen "hasta las últimas consecuencias".

Ha reconocido que han hablado durante todo este proceso con todos los que han estado dispuestos a tratar con ellos. "Es decir, hemos hablado con todos menos con aquellos que dicen que no han hablado con nosotros", ha subrayado.

POSIBLE ACCESO AL GOBIERNO REGIONAL

En cuanto a la posibilidad de que los tres diputados expulsados de VOX entren en el Gobierno regional, Liarte ha insistido en que todavía no han concluido las negociaciones dirigidas a enfocar lo que queda de legislatura, por lo que esa pregunta "no tiene todavía una respuesta".

"Nuestra petición en realidad tiene mucho más que ver con aspectos programáticos y con las garantías de que esos aspectos programáticos se van a cumplir", según Liarte. No obstante, ha reconocido que valorarían la posibilidad de entrar en el Ejecutivo si, llegado el momento, creen que es necesario para garantizar esos aspectos.

"Lo que nosotros hemos estado hablando es de proyectos y de garantías para esos proyectos", según Liarte. El primero de estos proyectos, que para los expulsados de VOX tiene una importancia "especialmente simbólica", es "garantizar la libertad de los padres y de las familias para tener la última palabra sobre la educación de sus hijos".

Al ser preguntado por si se refiere en concreto al 'pin paretal, ha respondido que "no tiene por qué serlo pero lo será.

Liarte ha desmentido que haya otras medidas que hayan exigido para votar en contra de la moción. "En realidad, las propuestas de VOX se conocen desde el principio y muchas de ellas quedaron ya reflejadas en los acuerdos de la investidura y, posteriormente, en los acuerdos de Presupuestos de 2020 aunque la práctica totalidad de ellas no han sido cumplido hasta ahora".

Ha afirmado que "está la excusa de la pandemia" aunque los expulsados de VOX piensan que podían haber sido ejecutadas. "Ahora van a ser cumplidas", ha asegurado.

En cuanto al Mar Menor, ha reconocido que es un asunto que le interesa "mucho" a los murcianos, y entiende que el problema de la laguna es que "hay demasiados políticos" a su alrededor. Así, cree que debe organizarse una gestión "técnica, por científicos, que continúe aunque cambien las mayorías parlamentarias".

"Nosotros entendemos que la propuesta que hoy ha traído el PP de empezar a construir en Murcia y para el resto de España un poryecto de unificación del centro derecha en el que haya sitio para todos, francamente, nos parece mucho más interesante y que concuerda mucho más con las necesidades de España", según Liarte. Ha estimado que España "necesita rigor, no gamberrismo ni posiciones extremas.