Tres jóvenes resultan heridos tras chocar su vehículo contra una vivienda en Algezares

MURCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Servicios Sanitarios de Emergencia han atendido y trasladado al hospital a tres jóvenes, de 19 y 20 años, que han resultado heridos tras colisionar su turismo contra una vivienda de la pedanía murciana de Algezares.

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' ha recibido varias llamadas, a partir de las 2.20 horas de esta pasada madrugada, alertando del accidente de tráfico ocurrido, registrado en la calle Rosaleda de la citada pedanía. Informan de la colisión de un turismo contra una vivienda y de que tres personas precisan asistencia sanitaria.

Al lugar se ha movilizado Policía Local de Murcia y dos ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 (una ambulancia del Servicio de Urgencias y una ambulancia no asistencial.

Los sanitarios atienden 'in situ' a un varón de 19 años que presenta un trauma en cabeza/cara/cuellom siendo trasladado por una ambulancia no asistencial al Hospital General Universitario Reina Sofía. Los otros heridos, uno de 19 y otro de 20 años, han sido trasladados por la ambulancia no asistencial al mismo centro hospitalario. Sus heridas no revisten gravedad.