Tres personas resultan heridas al colisionar su furgoneta contra un camión en Alhama

MURCIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas este martes al producirse una colisión por alcance entre su furgoneta y un camión, en la localidad de Alhama de Murcia, según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

El siniestro se ha registrado sobre las 7.30 horas, en el kilómetro 0,800 de la RM-2 cuando, por causas que se desconocen, se ha producido una colisión por alcance entre una furgoneta y un camión.

Como consecuencia, tres personas que viajaban en la furgoneta han resultado heridas. El conductor del camión y otros tres ocupantes de la furgoneta han salido ilesos del accidente.