Condenan al exalcalde de Ceutí (Murcia) a 15 meses de prisión por el 'Caso Polideportivo'

MURCIA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección 2 de la Audiencia Provincial ha condenado al exalcalde de Ceutí (Murcia) M.H.G. a 15 meses de prisión, 2.250 euros de multa y 15 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa en el marco del 'Caso Polideportivo', informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJRM) en un comunicado.

En concreto, la investigación se centraba en supuestas irregularidades en la adjudicación y construcción del complejo deportivo 'José Antonio Camacho' en el año 2003.

El Fiscal solicitó para el exprimer edil socialista --que ocupó ese cargo durante 28 años, entre 1979 y 2007-- la pena de cuatro años de prisión, una multa de 18 meses con una cuota diaria de 30 euros y cuatro años de inhabilitación para empleo o cargo público.

Durante el juicio, que arrancó el pasado marzo, el exalcalde eludió cualquier viso de responsabilidad. "He sido una persona que conforme he ido estando más años en el Ayuntamiento he ido delegando casi todas las funciones, porque no me creía en ningún momento ningún 'supermán', sino al contrario, una persona que tenía una labor con espíritu de servicio a favor de su pueblo", aseguró.