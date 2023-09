Tribunal de Cuentas y Fiscalía desestiman denuncias contra PP por expediente de 16 millones de convenios de zona norte

MURCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas y la Fiscalía han desestimado las denuncias que presentó tanto el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia como Podemos contra el PP por el expediente relacionados con la gestión de fondos de 16 millones de los convenios de la zona norte, aprobado en el Pleno "con ningún voto en contra, por parte de ningún grupo político".

Así lo han anunciado este viernes en rueda de prensa, tras dar cuenta de los asuntos de la Junta de Gobierno, la vicealcaldesa y portavoz del Equipo de Gobierno Municipal, Rebeca Pérez; y el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz.

Según ha comentado Pérez, "un fallo contundente, un archivo fulminante e inmediato que valida y que garantiza todas las gestiones que realizó el equipo de José Ballesta en el mandato anterior y que tanto han sido cuestionadas por los actuales grupos de la oposición".

Por su parte, el concejal considera que el Tribunal de Cuentas "avala la actuación del Ayuntamiento en el uso del dinero de los convenios de la zona norte".

Se descarta, puntualiza, que "exista responsabilidad contable en la operación de crédito de 16,3 millones de euros del patrimonio municipal del suelo que el pleno aprobó en 2018 para hacer frente a importantes proyectos en la ciudad y en las pedanías del municipio de Murcia".

El auto archiva la denuncia presentada por el Grupo Municipal Socialista y pone de manifiesto, dice textualmente, "la inexistencia de un daño a los caudales públicos del Ayuntamiento".

El archivo de esta causa se une, además, al "sobreseimiento por parte de la Fiscalía de una denuncia anterior, por parte del Grupo Podemos, en relación a la misma cuestión".

El Tribunal, a su juicio, "da validez a la disposición de la utilización del dinero que recibió de los aprovechamientos de los convenios de la zona norte y que han reportado a la ciudad la financiación de importantes proyectos, así como el cumplimiento de las obligaciones, por ejemplo, con los préstamos y obligaciones que teníamos con Murcia Alta Velocidad y la dotación de los distintos préstamos para acometer las obras del soterramiento".

La consejera del Tribunal de Cuentas considera expresamente que la denuncia del PSOE "no pone de manifiesto la existencia de un daño real y efectivo en los caudales públicos del Ayuntamiento, ya que no se acredita ni se alega que los fondos del patrimonio municipal del suelo se hayan destinado a una finalidad distinta de la que legalmente está prevista".

Es decir, subraya el concejal, el Tribunal de Cuentas "se suma así al sobreseimiento decretado por la Fiscalía Superior de la Comunidad, presentada también por el partido Podemos en su momento y por el mismo asunto".

Ha dejado claro que "no hay responsabilidad contable, no hay ningún tipo de señalamiento por parte de la justicia y del Tribunal de Cuentas en cuanto a que se haya hecho un mal uso o se haya destinado ilícitamente el dinero a destinos que no sean para el que realmente estaban pensados".

Lamenta el edil que la denuncia de Podemos ante la Fiscalía "se solicitaban penas de cárcel para los responsables públicos que en ese momento habían tomado la decisión de acometer, como finalmente se ha demostrado, que el destino era adecuado de los fondos públicos".

Mientras que la denuncia del PSOE ante el Tribunal de Cuentas "pudo derivar en una responsabilidad contable, una responsabilidad patrimonial, personal de tu patrimonio presente y futuro, que te puede lastrar para toda la vida en una cuestión que ha quedado acreditada, que se fundamentaba en un artilugio político para tratar de desviar la atención de una cuestión que estaba fundamentada y avalada por todos los informes técnicos tanto de la Dirección Económica, como de los propios servicios promotores y de la propia intervención municipal".

PSOE Y PODEMOS "ASUMAN RESPONSABILIDADES"

En este sentido, solicita a los grupos que en su momento fueron denunciantes que "asuman la responsabilidad que conlleva representar a los ciudadanos de Murcia, hacer gestión de los asuntos que corresponden al Ayuntamiento de Murcia, pero no hacer un uso indebido del Tribunal de Cuentas, de los tribunales, para tratar de convertir eso en una herramienta política".

Y es que, ha defendido, "ha quedado acreditado por infinidad de denuncias que hemos venido soportando en este tiempo que todas han sido archivadas de manera contundente, acreditando que el destino de los fondos públicos se ha hecho siempre adecuado a la ley".

"Por lo tanto, cuando hablamos de presupuestos, lo que quedan acreditadas son pifias de gestión en los últimos años en cuanto al incremento del remanente de tesorería negativo, en cuanto al incremento de la partida de personal, a la disposición de gasto corriente por encima de lo presupuestado", ha destacado.