Los tribunales registraron 581 demandas de disolución matrimonial en el tercer trimestre de 2025

Demandas disolución matrimonial/100.000 habitantes - TSJMU

MURCIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales de la Región de Murcia recibieron durante el tercer trimestre de 2025 (del 1 de julio al 30 de septiembre) un total de 581 demandas de disolución matrimonial -nulidades, separaciones y divorcios-, lo que representa un descenso del 8,2 % respecto del mismo periodo de 2024 (633), según los datos publicados por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La evolución del trimestre muestra un comportamiento desigual por tipos de procedimiento: el descenso global se apoya, sobre todo, en la reducción de los divorcios contenciosos, mientras que aumentan los divorcios de mutuo acuerdo. Por partidos judiciales, la mayor carga se concentró en Murcia (193 demandas), Cartagena (106) y San Javier (71). En conjunto, estos tres partidos acumularon el 63,7 % del total regional del trimestre (581), según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en una nota de prensa.

Del total de demandas presentadas en la Región, la inmensa mayoría correspondió a divorcios, que sumaron 560 asuntos (el 96,4 %), frente a 21 separaciones (3,6 %) y ninguna nulidad.

En concreto, se registraron 423 demandas de divorcio consensuado, un 34,3 % más que un año antes (315). En cambio, las demandas de divorcio no consensuado fueron 137, con una bajada interanual del 53,6 % (295). En separaciones, las no consensuadas se mantuvieron en 10 asuntos (misma cifra que en 2024), mientras que las separaciones consensuadas descendieron a 11, un 15,4 % menos que hace un año (13).

En el periodo analizado se presentaron 423 demandas de divorcio no consensuado, siendo este tipo de demanda la que experimentó el descenso interanual más acusado, situado en el 53,6 %; las demandas de separación no consensuada (10) no experimentaron variación. Por lo que respecta a las demandas consensuadas, las de divorcio consensuado (423) aumentaron un 34,3 % mientras que las de separación consensuada (11) disminuyeron un 15,4 %.

Puestas en relación las demandas presentadas con la población, la tasa de la Región de Murcia se situó en 37,0 demandas por cada 100.000 habitantes, por encima del promedio nacional (33,8). En el conjunto del país, las tasas más elevadas se registraron en Canarias (41,9) y Baleares (41,9), seguidas de la Comunidad Valenciana (39,5) y, a continuación, la Región de Murcia (37,0).

Por debajo de la media nacional, se situaron el País Vasco, con 26,2; Castilla y León, con 26,4; Cantabria, con 31,1; la Comunidad de Madrid, con 31,5; Galicia, con 31,6; Extremadura, con 32,7; y Cataluña y Andalucía, con 33,3.

MÁS ACUERDOS TAMBIÉN EN CUSTODIA Y ALIMENTOS

Las demandas de modificación de medidas consensuadas de guarda, custodia y alimentos de hijos (matrimoniales o no) presentadas en el tercer trimestre del año aumentaron un 5,2 % al alcanzar un total de 243; y las no consensuadas, aunque fueron más, y sumaron 316, experimentaron un importante descenso del 31 % menos que hace un año.