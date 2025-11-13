'TuMurcia' y el teléfono 010 son los canales más utilizados por los ciudadanos para realizar sugerencias y reclamaciones

MURCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La aplicación móvil 'TuMurcia' y el teléfono 010 son los canales más utilizados por los ciudadanos para presentar sus sugerencias y reclamaciones ante el Ayuntamiento de Murcia, según se desprende del el informe municipal comparativo correspondiente a los ejercicios 2023 y 2024, según informaron fuentes del Consistorio en un comunicado.

El concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, ha presidido la reunión de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, en la que se ha dado cuenta de las gestiones recepcionadas y tramitadas por los distintos canales de comunicación ciudadana.

En 2024 se registraron 9.079 solicitudes frente a las 10.942 del año anterior, lo que supone un descenso del 17,03%. Pese a esta bajada, la tendencia confirma el predominio del uso de los canales digitales, especialmente 'TuMurcia', que sigue como la vía más utilizada por los ciudadanos.

Las cuestiones más demandadas a través de estos canales corresponden a los servicios de limpieza urbana, parques y jardines, Policía Local, tráfico, obras en pedanías, Aguas de Murcia, sanidad, transportes y urbanismo.

En el comparativo de la aplicación 'TuMurcia' se observa un descenso general del 12,93% en las solicitudes, aunque algunos servicios presentan mejoras "notables", como la Policía Local, con un incremento del 4,47%, mientras que otros muestran reducciones "moderadas", como limpieza urbana, con un descenso del 4,4%, o parques y jardines, con un 22,1% menos.

Los datos del informe evidencian una "mejora en la capacidad de respuesta" de los servicios municipales. El grado medio de resolución ha pasado del 60,1% en 2023 al 67,68% en 2024, lo que supone un incremento del 13%.

Entre los servicios con mayor mejora destacan Transportes, con un aumento del 43%; Obras en Pedanías, con un 21% más, y Aguas de Murcia, con un 9% de incremento.

A la reunión ha asistido también la concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López Cambronero, responsable orgánica de la Unidad de Sugerencias y Reclamaciones dentro del Servicio de Atención Ciudadana, quien ha destacado la importancia de mantener canales accesibles y eficaces para fomentar la participación ciudadana y la mejora de los servicios públicos.