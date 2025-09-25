Turismo de San Javier incluye la realidad aumentada en la divulgación del patrimonio municipal

SAN JAVIER (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Javier ha incluido la realidad aumentada en la divulgación del patrimonio histórico-cultural del municipio, lo que permitirá disfrutar de una recreación histórica en 3D de la Torre de San Miguel, también conocida como del Estacio, y Los Molinos de sal, de Veneziola, ambos en La Manga del Mar Menor.

La edil de Turismo y Playas, Estíbaliz Masegosa, ha explicado que esta actuación permitirá a vecinos y visitantes poder visualizar desde su teléfono móvil cómo eran originalmente estos bienes, tanto por dentro como por fuera, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La iniciativa, que se sitúa en un modelo de turismo "más tecnológico, accesible e interactivo", conlleva una intención divulgativa que "permitirá, por ejemplo, a los usuarios ver cómo se extraía sal en esa zona de La Manga gracias a los molinos, entendiendo mejor su funcionamiento y su papel en la historia del Mar Menor", ha explicado la concejala de Turismo y Playas.

Para ver esa recreación en el teléfono móvil bastará con acceder a la plataforma 'Cultuar', a la que también se puede entrar desde un enlace en la página municipal de Turismo, 'https://turismo.sanjavier.es'. Una vez localizado el elemento que se desea ver se pinchará para el acceso buscando con la pantalla del teléfono un suelo plano donde podremos disfrutarlo en 3D y hasta penetrar para conocer el interior de cada elemento.

Masegosa ha recordado que el acceso a este recurso se podrá realizar desde cualquier parte del mundo, aunque también habrá un código QR de acceso 'in situ', y ha manifestado que con esta actuación se pretende "difundir nuestro patrimonio histórico y cultural, mejorar la accesibilidad al patrimonio ya que se podrá acceder desde cualquier parte del mundo, e impulsar un modelo turístico sostenible y digital".

Asimismo, ha agradecido la labor del concejal de Cultura, David Martínez, "por su participación en el aspecto más cultural del proyecto" y a la empresa que ha realizado el proyecto, especializada en realidad aumentada para turismo y patrimonio, cuyo director, Juan Antonio Franco, ha explicado el funcionamiento práctico de la plataforma.

La actuación está incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Concejalía y forma parte de las acciones de la 'Implantación de Destino Turístico Inteligente', enmarcada en el Eje 4 de Competitividad, financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.