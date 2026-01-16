La UCAM abre la inscripción de sus Olimpiadas Científicas

Olimpiadas Científicas 2025 - UCAM

MURCIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los alumnos de FP de Grado Superior y de 1º y 2º de Bachillerato de la Región de Murcia ya pueden inscribirse en las Olimpiadas Científicas UCAM 2026, cofinanciadas por la Fundación Séneca.

Al igual que en años anteriores, la UCAM celebrará una en el Campus de Murcia, el miércoles 25 de marzo, y otra en el de Cartagena, el martes 24 de marzo, con el objetivo de premiar la excelencia académica y despertar vocaciones científicas entre los jóvenes, según informaron fuentes de la institución en una nota de prensa.

La edición de Murcia contará con competiciones en los grados de Arquitectura, Biotecnología, Comunicación, Deporte, Enfermería, Farmacia, Fisioterapia, Gastronomía, Ingeniería de Edificación, Ingeniería Informática, Ingeniería de Caminos y Nutrición. Mientras, la de Cartagena será de Deporte, Enfermería y Fisioterapia.

Entre ambas sedes, la convocatoria anterior reunió a más de 300 estudiantes procedentes de distintos puntos de la Región de Murcia.

Una vez realizadas las pruebas y evaluadas, los ganadores que superen las notas de corte (para el primer premio con 8 o superior, segundo con 7,5 o superior y tercero con 7 o superior) podrán conseguir una beca para el primer año de matrícula del grado relacionado con la olimpiada en la que hayan participado. Sus importes serán del 100%, 60% o 40% de la matrícula, para el primero, segundo y tercer clasificado respectivamente.

Además, cada uno de estos premios irá acompañado de un obsequio de material tecnológico (tablet, smartwatch o auriculares, respectivamente).

"Para la UCAM es un orgullo desarrollar iniciativas que despierten el talento y fomenten el pensamiento crítico entre los jóvenes. Con estas olimpiadas queremos inculcarles que el servicio, la excelencia y la pasión son valores ligados a la ciencia", ha indicado la vicerrectora de Investigación de la UCAM, Estrella Núñez.

Aquellos estudiantes que vayan a necesitar transporte hasta la UCAM el día de la competición pueden inscribirse hasta el 17 de marzo, y quienes vayan a acudir a las pruebas por sus propios medios hasta el 20 de marzo.

La inscripciones para Murcia están en el siguiente enlace https://forms.gle/9prfev98jRFC4Gqb8 y las de Cartagena en https://forms.gle/QMQnKbsaK2uQ8g246