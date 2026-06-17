La UCAM y Anáhuac de México crean una doble titulación en Gastronomía

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MURCIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Murcia (UCAM) y la Red de Universidades Anáhuac, en México, han formalizado una nueva iniciativa en el marco de transformar la educación superior y estrechar los lazos académicos y culturales entre España y México.

La puesta en marcha de la Doble Titulación Internacional en Gastronomía es un importante paso entre estas instituciones y sus países, alcanzando toda la Red de Universidades Anáhuac, integrada por diez campus, según han informado desde la institución educativa.

El convenio, firmado por la presidenta de la UCAM, María Dolores García, y el rector de Anáhuac, Luis Alverde, establece una colaboración enfocada a la movilidad de alumnos, profesores y personal en general.

Los estudiantes que cursen los cuatro años de Gastronomía en Anáhuac, completarán un quinto en la UCAM, lo que les permitirá obtener la acreditación válida tanto en el sistema educativo español como en el mexicano. Además, los alumnos tendrán la oportunidad de realizar sus prácticas en restaurantes de referencia, entre ellos algunos reconocidos con Estrella Michelin, y utilizarán durante su formación las instalaciones del Gastrolab de la UCAM.

Como reflejo de los valores compartidos entre ambas instituciones, este es ya el cuarto programa de dobles titulaciones oficiales a nivel de grado que crean, ya que anteriormente fueron los de Periodismo, Comunicación Audiovisual y en Publicidad y RRPP y Marketing de Contenido.

Este programa internacional en Gastronomía, que "se pondrá en marcha en el próximo año académico 2026-2027, ya cuenta con alumnos confirmados", tal y como ha afirmado la vicedecana del Grado en Gastronomía, Adela Abellán.

En esa línea, el vicedecano de Relaciones Internacionales, Pablo Blesa, ha destacado que "la Red Anáhuac cuenta con 10 campus universitarios en México, siendo una de las redes universitarias más grandes del país".

Por su parte, el vicerrector de la Universidad Anáhuac Querétaro, Jaime Durán, ha destacado que "esta colaboración permitirá potenciar las fortalezas de dos tradiciones gastronómicas mundialmente reconocidas, generando mayores oportunidades de aprendizaje para los estudiantes".