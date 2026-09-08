La UCAM arranca el curso de su 30º aniversario con récord de matriculaciones

Bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso del Grado en Medicina de la UCAM de su Campus de Murcia - UCAM

MURCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica San Antonio (UCAM) ha iniciado el curso académico 2026-2027 marcado por la celebración del 30º aniversario de su fundación y un crecimiento en la cifra de alumnos de entre el 5% y el 10% respecto a las mismas fechas del año anterior, según ha informado la institución docente.

La UCAM alcanza un récord tras superar los 22.000 estudiantes inscritos --el 21% internacionales procedentes de 135 países--, a falta de cerrar un proceso de matriculación que sigue abierto para diversas titulaciones, aunque algunas áreas ya han completado su cupo.

La reincorporación a las aulas ha sido progresiva ya que, tras el arranque de las titulaciones de Medicina, Farmacia y Enfermería la semana pasada, este martes han regresado las promociones de segundo curso en adelante a las instalaciones de Murcia y Cartagena, mientras que los alumnos de nuevo ingreso se incorporarán la próxima semana.

Asimismo, la actividad docente suma este miércoles el estreno del nuevo campus en Torrejón de Ardoz (Madrid), fruto de la alianza con el Comité Olímpico Español (COE), en un acto institucional que preside la rectora, Josefina García.

El recinto madrileño inicia su trayectoria enfocado en el ámbito de la salud y el deporte con los grados en Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Nutrición Humana y Dietética, además del doble grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición Humana y Dietética.

Por su parte, el Campus de Cartagena estrena dependencias para la Facultad de Enfermería y afronta la recta final de la primera promoción del Grado en Medicina, cuyos alumnos de sexto curso comenzaron la actividad con una simulación sobre insuficiencia respiratoria. La iniciativa materializa el proyecto que impulsó el fundador de la institución, José Luis Mendoza, en su ciudad natal.

En el plano académico, la universidad amplía su oferta formativa con la implantación del Grado en Ciencia de Datos y cuatro nuevos másteres universitarios: Docencia Superior Universitaria, Neuroeducación, Inteligencia Artificial y Asesoría Jurídico-Laboral.

La institución conmemora de este modo tres décadas desde su creación en noviembre de 1996 --cuando inició las clases un año después con 660 alumnos-- y consolida su expansión autonómica y nacional.