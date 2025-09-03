UCAM Cartagena inicia las clases de Enfermería y Medicina con 670 alumnos

Un grupo de alumnos del grado de Enfermería durante una clase práctica en la ambulancia docente de la institución universitaria - UCAM

El Campus de Cartagena de la Universidad Católica San Antonio (UCAM) ha abierto sus puertas para el arranque de las clases de los grados de Enfermería y Medicina, con un total de 670 estudiantes de más de una decena de comunidades autónomas y nueve nacionalidades distintas.

Entre ellos se encuentran alumnos de Francia, Reino Unido o Bulgaria, "lo que refleja la dimensión nacional e internacional de la formación", según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

El grado en Enfermería cuenta con 480 alumnos repartidos entre segundo, tercero y cuarto curso. Los estudiantes que finalizarán sus estudios este año corresponden a la novena promoción, consolidando una trayectoria de éxito tras ocho promociones anteriores.

La formación práctica cobra un protagonismo especial en cuarto curso, cuando los alumnos rotan por seis hospitales y clínicas, ocho centros de salud y otros doce espacios; incluyendo residencias, consultorios y centros de día, para aplicar sus conocimientos en entornos reales de atención sanitaria.

En Medicina, 189 estudiantes cursan desde segundo hasta quinto curso. Los alumnos de este último curso son la primera promoción que se graduará en Cartagena en 2026, marcando un hito histórico para la universidad.

Sus prácticas clínicas se desarrollan principalmente en los hospitales de Santa Lucía, Santa María del Rosell y Virgen de la Caridad, ofreciendo experiencia directa en atención a pacientes y procedimientos médicos, reforzando la formación práctica y la preparación para el ejercicio profesional en distintos ámbitos de la medicina.

Los últimos en incorporarse serán los alumnos de primero, que próximamente celebrarán su jornada de presentación, donde conocerán a sus profesores y compañeros y recibirán toda la información necesaria para iniciar oficialmente sus estudios.