La UCAM celebra las XXV Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado

Las XXV Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado - UCAM

MURCIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bajo el lema 'Voluntariado en el siglo XXI. La tierra dará su fruto', la Universidad Católica de Murcia (UCAM) ha inaugurado este lunes la sesión de conferencias de las XXV Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado.

Se trata de una iniciativa consolidada en la institución que este año adquiere un significado especial al enmarcarse en el octavo centenario de la muerte de San Francisco de Asís y en el Año Internacional del Voluntariado Social proclamado por Naciones Unidas, según han indicado desde la institución.

Estas actividades reúnen este lunes y martes en el Campus de Los Jerónimos a expertos en esta materia como Fray Jesús David del Espino, miembro de la Comisaría para Tierra Santa, quien ha resaltado en su conferencia que "San Francisco de Asís se identifica como un hombre universal; es el representante perfecto para estas Jornadas".

Del mismo modo, el vicerrector de Extensión Universitaria de la UCAM, Antonio Alcaraz , ha explicado que el objetivo de estas conferencias es "concienciar de la labor del voluntariado, que va más allá del ámbito universitario, ya que, tanto a nivel nacional como internacional, se está potenciando mucho este tipo de acciones".

Las Jornadas profundizan en el desarrollo integral de los pueblos, prestando atención también a realidades complejas como el conflicto en Oriente Medio.

Asimismo, los conferenciantes han hecho hincapié en la relevancia del cuidado de la tierra y la ecología integral. Ambos aspectos guardan una estrecha relación con el cántico del Papa Francisco, Laudato Sí', "que invita a redescubrir el amor a la criatura y a la creación como fundamento de una responsabilidad compartida", han indicado.

Este martes continuará la actividad, que concluirá con un encuentro de ONGs que recibirán de la Universidad distinciones y reconocimientos por su labor en favor de los más necesitados. Con ello, se pondrá el broche a estas jornadas a las que asisten cientos de estudiantes de diferentes titulaciones.