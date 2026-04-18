La UCAM colabora en la asistencia sanitaria de la Ruta de las Fortalezas

Un total de 50 alumnos han ayudado como voluntarios en este dispositivo asistencial, integrado por estudiantes de los grados de Fisioterapia, Enfermería y Podología - UCAM

MURCIA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El esfuerzo de miles de corredores en la XV edición de la Ruta de las Fortalezas ha contado en su tramo final con el apoyo de estudiantes de la Universidad Católica San Antonio, quienes han atendido a los participantes en la línea de meta tras completar los 53 kilómetros del recorrido.

Un total de 50 alumnos han ayudado como voluntarios en este dispositivo asistencial, integrado por estudiantes de los grados de Fisioterapia, Enfermería y Podología. Todos ellos han desarrollado su labor en la Escuela de Infantería de Marina General Albacete y Fuster, punto de llegada de la prueba, ofreciendo atención sanitaria y acompañamiento en los momentos posteriores al esfuerzo.

Los estudiantes de Fisioterapia han aplicado técnicas de recuperación muscular y descarga para aliviar la fatiga acumulada, mientras que los alumnos de Enfermería han realizado controles básicos del estado de los corredores y han intervenido ante posibles incidencias derivadas del esfuerzo.

Por su parte, los estudiantes de Podología han tratado afecciones en los pies, una de las zonas más castigadas tras una prueba de estas características.

La Ruta de las Fortalezas, organizada por la Escuela de Infantería de Marina con el apoyo de la Armada Española y el Ayuntamiento de Cartagena, ha vuelto a reunir a miles de participantes en un recorrido que combina exigencia física y valor patrimonial, atravesando algunos de los enclaves históricos más representativos de la ciudad.