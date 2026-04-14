La UCAM crea la Escuela Internacional de Cine para ayudar a sus alumnos en su incorporación a la industria

Presentación de la Escuela Internacional de Cine de la UCAM - UCAM

MURCIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Murcia (UCAM) ha creado la Escuela Internacional de Cine donde impartirá formación para facilitar la profesionalización de sus estudiantes y su incorporación a esta industria tanto a nivel regional como nacional e internacional.

Para ello, los títulos van a ser impartidos por profesionales del sector como el director del Máster en Marketing y Comunicación para la industria del Entretenimiento UCAM/Bext, título integrado en la Escuela de Cine, Antonio Giménez-Palazón, quien ha participado en la estrategia de marketing de las producciones cinematográficas 'Frankenstein' y 'F1', ambas galardonadas en los Oscar 2026.

El director de la Escuela Internacional de Cine de la UCAM, Juan Francisco Hernández, ha explicado que se van a impartir programas formativos "realmente relevantes y necesarios para profesionalizar a nuestros estudiantes de manera que puedan incorporarse con las máximas garantías a este sector", según han informado desde la institución.

Por su parte, el director del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia, Manuel Cebrián, ha apostillado que "el audiovisual vive un momento ilusionante para todos. Este año se han vuelto a batir récords de rodaje de producciones, series, largometrajes y publicidad; estamos muy contentos".

La nueva Escuela, que cuenta con el apoyo de las asociaciones del sector audiovisual: CINEMUR, APROMUR, ARTV, AMMA y UARM integra grados, másteres y programas especializados diseñados en colaboración con la propia industria audiovisual.

Esta estructura permite a los estudiantes acceder a una formación actualizada, competitiva y orientada a la empleabilidad, favoreciendo la adquisición de competencias técnicas, creativas y profesionales alineadas con las demandas reales del mercado.

En este sentido, destaca que entre los asistentes a la presentación se encontraban estudiantes de la Escuela, como Abril Elorza, procedente de San Sebastián, quien ha resaltado que ha venido a estudiar a la Universidad Católica porque "Murcia da un montón de oportunidades a la industria del entretenimiento; muchas producciones están viniendo a España, pero faltan profesionales, ya que no existía hasta ahora la formación necesaria".

En su presentación han participado también el decano de la Facultad de Comunicación, Pablo Blesa y el director de CINEMUR, Alejandro Rius, en un acto que ha congregado a representantes de la industria cinematográfica regional, nacional e internacional.