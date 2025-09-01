La UCAM da la bienvenida a sus primeros estudiantes internacionales

Alumnos que realizan el curso 'Summer Program 2025' de la UCAM, un curso intensivo de español que les ayudará a iniciar sus estudios de Fisioterapia, Veterinaria o Farmacia, entre otras. - UCAM

Un grupo de cerca de cincuenta alumnos, principalmente italianos y franceses, ha iniciado este lunes en la Universidad Católica de Murcia (UCAM) el 'Summer Program 2025', un curso intensivo de español que les ayudará a iniciar sus estudios de Fisioterapia, Veterinaria o Farmacia, entre otras.

En las próximas semanas se irá incorporando el resto de estudiantes internacionales, que suman más de 3.000 en la UCAM, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

La bienvenida ha tenido lugar en el salón de actos del Monasterio de Los Jerónimos, sede central de la Universidad, y ha contado con la participación de cerca de cincuenta alumnos.

El vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación de la UCAM, Pablo Blesa, junto al equipo de la Escuela de Idiomas, ha dado la bienvenida a los nuevos estudiantes, destacando "el valor de su decisión de formarse en un entorno multicultural y de alta exigencia académica".

"Queremos que se integren, que se dejen querer por los alumnos locales y que no se queden en entornos culturales cerrados; esa es la belleza de estudiar en una universidad tan internacional como la nuestra", ha señalado Blesa, que ha animado a los estudiantes a aprovechar "al máximo" esta experiencia.

El curso intensivo, que se desarrollará durante dos semanas, tiene como objetivo reforzar y perfeccionar el conocimiento del español de los alumnos antes de incorporarse a sus respectivas titulaciones, entre las que destacan Odontología, Farmacia, Veterinaria y Fisioterapia.

Blesa ha subrayado que en algunos grados, como Fisioterapia, el alumnado internacional representa ya el 50% de los estudiantes de nuevo ingreso, lo que "pone de manifiesto el atractivo de la UCAM más allá de nuestras fronteras".

El programa de inmersión lingüística está a cargo de un equipo docente con experiencia y reconocimiento por parte del alumnado y forma parte de una estrategia más amplia de la UCAM para fomentar la internacionalización y la excelencia académica desde el inicio del curso académico.