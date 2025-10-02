La UCAM debate sobre el envejecimiento demográfico y las migraciones como los mayores retos del siglo XXI

MURCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bajo el lema 'Cuidar de los mayores en el seno de la familia', la Universidad Católica de Murcia celebra este jueves y viernes el 'I Congreso Internacional sobre Humanización y Cuidados a las Personas Mayores', un foro de reflexión y diálogo que reúne a profesionales, investigadores, responsables de políticas públicas y mayores con el objetivo de mostrar "el papel esencial de la familia como pilar fundamental del cuidado en una sociedad marcada por el envejecimiento demográfico", según han informado fuentes de la institución en una nota de prensa.

En el acto, al que han asistido un numeroso grupo de estudiantes de Ciencias de la Salud de la UCAM, ha participado vía online el presidente de la Pontificia Academia Pro Vita, Monseñor Renzo Pegoraro, quien, durante la inauguración, ha destacado que "el envejecimiento plantea a la humanidad cuestiones inéditas en su historia. El reto no es solo alargar la vida, sino dar vida a los años".

En esta línea, ha subrayado que "la fragilidad de la vejez no debe ocultarse, sino asumirse como un verdadero magisterio que ofrece lecciones vitales para toda la sociedad".

Junto a monseñor Pegoraro, ha inaugurado el evento, la presidente de la UCAM, María Dolores García, quien ha afirmado que desde la Universidad Católica "nos involucramos activamente en el bienestar de las personas mayores y estamos trabajando para la puesta en marcha de un foro permanente de humanización en el que formar a profesionales preparados para atender sus necesidades".

En la inauguración también han intervenido la directora general de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión de la CARM, Antonia Abril Sánchez, quien ha resaltado que están desarrollando un plan de agilización del procedimiento para obtener el grado de dependencia y de las prestaciones derivadas de ella, y el vicerrector de Extensión Universitaria, Antonio Alcaraz, quien ha expuesto la labor que desarrolla la Universidad Católica en favor de las personas mayores y desfavorecidas tanto en España como a nivel internacional.

Los expertos participantes en el Congreso están haciendo especial énfasis en la "revalorización del entorno familiar como núcleo afectivo y social clave en el bienestar integral de las personas mayores", idea en la que ha insistido el catedrático de Humanización y Cuidados a Mayores de la Universidad Católica, Carmelo Gómez, afirmando que "la familia es hoy un pilar fundamental en los cuidados, pero no cuenta con el respaldo necesario para hacer frente a esta responsabilidad".

Durante el Congreso, que concluirá mañana viernes, también se abordará el problema de la soledad no deseada, la falta de recursos económicos y la insuficiencia de infraestructuras públicas adecuadas para atender a una población cada vez más envejecida y con mayores niveles de dependencia.