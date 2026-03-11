La UCAM defiende nuevos espacios para transformar la educación en un seminario sobre innovación pedagógica

Seminario científico 'Transformar la educación a través del espacio: El poder del diseño en la innovación pedagógica' - MURCIA

MURCIA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Murcia ha celebrado este miércoles el seminario científico 'Transformar la educación a través del espacio: El poder del diseño en la innovación pedagógica', en el que han intervenido profesores universitarios y expertos de los ámbitos de la educación, la arquitectura y la innovación docente para abordar la relación entre metodología, aprendizaje y configuración de los espacios educativos.

La coordinadora del Máster en Enseñanza Bilingüe de la Facultad de Educación, Ana Isabel García, ha advertido de las limitaciones que presentan los espacios tradicionales señalando que "es necesaria la reconfiguración de las aulas, para crear entornos más dinámicos que favorezcan el trabajo en grupo, la investigación y otros enfoques vinculados a la innovación docente", según han informado desde la institución.

Por su parte, el director de la Cátedra de Educación Bilingüe de la UCAM, David Marsh, ha subrayado que "para innovar en educación es fundamental rediseñar los espacios físicos para que sean flexibles, y ha incidido en la importancia de factores como la luz, el aire, la acústica, el mobiliario y las tecnologías disponibles como elementos clave en la enseñanza".

El seminario se ha organizado conjuntamente por las facultades de Pedagogía y Arquitectura con el objetivo de reflexionar sobre cómo los espacios influyen en la enseñanza. En este contexto, desde la Facultad de Educación se impulsa la innovación y la implementación de metodologías activas basadas en la participación del alumnado.