La UCAM y Exeed College celebran una graduación internacional en el Campus de Los Jerónimos

Graduación internacional celebrada en el Monasterio de Los Jerónimos con los estudiantes de los programas formativos compartidos por la UCAM y Exeed College - UCAM

MURCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Murcia (UCAM) ha celebrado en su Campus de Los Jerónimos una nueva ceremonia de graduación conjunta con Exeed College, institución académica con sede en Dubái y colaboradora de la UCAM desde 2018, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

El acto ha estado presidido por el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa, Gonzalo Wandosell, acompañado por el director académico y decano de Exeed College, Vivek Mohan, y la vicepresidenta senior de Admisiones y Negocios de Exeed College, Bhawana Kumar.

Durante la ceremonia se entregaron diplomas a 60 estudiantes que han completado diferentes títulos en las áreas de empresa, tecnología, salud y educación, impartidos en colaboración entre la UCAM y Exeed College.

Los programas cursados están centrados en liderazgo y gestión empresarial, relaciones internacionales, salud y seguridad, recursos humanos, sostenibilidad, operaciones y proyectos, marketing, analítica empresarial, ciencia de datos, inteligencia artificial, y educación.

Uno de los aspectos más destacados del evento fue la representación internacional del alumnado, procedente de un total de 25 países, lo que refleja el carácter global de esta colaboración académica.

Las nacionalidades presentes fueron India, Bélgica, Líbano, Omán, Pakistán, Yemen, Sudán, Nueva Zelanda, Mauricio, Sudáfrica, Filipinas, Nigeria, Kenia, Palestina, Arabia Saudí, Ghana, Egipto, Etiopía, Irán, Uzbekistán, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Chile y Costa de Marfil.

El evento contó también con la presencia delresponsable de Alianzas Estratégicas de la UCAM, Enrique López; el responsable institucional entre la UCAM y Exeed College y del desarrollo de esta graduación, Juan Manuel Escobar, y el coordinador académico, Javier Plitt Stevens, entre otros miembros del equipo docente y administrativo que acompañaron a los graduados.