La UCAM fomenta las áreas STEM en niñas y adolescentes

MURCIA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La revolución digital en la que está inmersa la sociedad ha impulsado los empleos relacionados con la informática, las tecnologías de la información, las matemáticas y las ingenierías, pero pese a ello, la mujer sigue teniendo una menor presencia en estos campos, por lo que se hace necesario despertar en ellas vocaciones científicas.

La Universidad Católica de Murcia ha celebrado, a lo largo de esta semana, diferentes actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora mañana domingo, para ayudar a fomentar las disciplinas académicas denominadas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) entre las niñas y adolescentes a nivel regional y nacional.

Para ello, investigadoras de la UCAM, a través del Vicerrectorado de Investigación, han iniciado charlas teórico-prácticas con estudiantes de la Región de Murcia para dar a conocer el día a día de una mujer científica, comprender sus líneas de investigación o averiguar cómo han llegado a serlo, estimulando así el interés por este campo. La primera de ellas la han realizado en el centro educativo San Vicente de Paúl (El Palmar).

SHECHOOSESTEM

Además, la UCAM ha diseñado unos relatos biográficos de mujeres pioneras a nivel nacional e internacional, referentes en sus áreas de investigación, que se distribuirán en colegios e institutos con el fin de fomentar las vocaciones científicas entre las alumnas más jóvenes. Este documento está incluido dentro del proyecto SheChooseSTEM, cofinanciado por la Comisión Europea, cuya finalidad es la creación de contenidos atractivos para potenciar las vocaciones STEM entre las niñas y adolescentes de Europa.

Estrella Núñez, vicerrectora de Investigación de la UCAM, destaca que "en las áreas más técnicas solo el 17 por ciento de estudiantes son mujeres en estos momentos, por lo que tenemos que dar a conocer más este tipo de carreras con actividades y tratar de quitar algunos prejuicios que pueden ir sujetos a estas áreas de conocimiento; el mundo tecnológico no puede prescindir de la mitad del talento investigador".

PREMIO JÓVENES CIENTÍFICAS DE LYCEUM

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, Lyceum de Murcia ha entregado sus Premios a Jóvenes Científicas de la Región.

En la categoría de Deporte ha sido galardonada la profesora de la UCAM Carmen Daniela Quero Calero por su investigación 'Synbiotic supplementation improves quality of life and inmunoneuroendocrine response in patients with fibromyalgia: influence of codiagnosis with chronic fatigue síndrome'.