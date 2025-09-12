La UCAM e Hidrogea investigarán cómo mejorar la gestión de los recursos hídricos en la Región

La presidenta de la UCAM, María Dolores García, a la derecha, junto al consejero delegado de Hidrogea, a Juan José Alonso, y la directora de Sostenibilidad de Hidrogea y de la nueva Cátedra, Eva Franco - UCAM

La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) e Hidrogea se han unido en una nueva Cátedra Universitaria de Empresa para investigar cómo mejorar la gestión de los recursos hídricos en la Región, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

El acuerdo ha sido suscrito esta semana en el Campus de Murcia por la presidenta de la UCAM, María Dolores García, y el consejero delegado de Hidrogea, Juan José Alonso, y se une a la colaboración que ambas instituciones desarrollan desde hace más de una década.

La nueva Cátedra analizará y desarrollará nuevas tecnologías que permitan mejorar la gestión de los recursos hídricos de la Región de Murcia, su eficiencia y sostenibilidad, haciendo hincapié en la circularidad del agua.

"Para una empresa como Hidrogea, que tiene una presencia muy importante en la Región de Murcia donde gestionamos el agua urbana de más de un millón de habitantes, es importante tener alianzas con el mundo científico, como la UCAM, para que nos ayude a solucionar nuevos retos", ha dicho Juan José Alonso.

Una de las vías de investigación será la de los contaminantes emergentes, "que ahora ya somos capaces de medir. Hay ciertas sustancias que no son contaminantes convencionales y que conviene ir estudiándolos, monitorizándolos y formular nuevas estrategias para tratar de eliminarlos de las aguas", ha indicado Isabel María Martínez, co-investigadora principal del Grupo 'Responsabilidad Social, Sostenibilidad e Innovación (GAIA) de la UCAM, quien ha puesto en valor la trayectoria investigadora de la Católica en depuración de aguas.

Por su parte, la directora de Sostenibilidad de Hidrogea y de la nueva Cátedra, Eva Franco, ha destacado que "nuestro compromiso no es solamente con el agua, por supuesto; es social, fundamentalmente, pero también medioambiental. Por eso, con esta Cátedra queremos seguir avanzando en tecnología e investigación".

Además, estarán como coordinadores académicos de la Cátedra Víctor Meseguer, investigador principal del grupo GAIA, e Isabel Martínez.