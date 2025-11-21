UCAM HiTech impulsa el emprendimiento científico en Madrid y Valencia

Entre los dos bootcamps organizados por UCAM HiTech se mantuvieron cerca de 300 reuniones de trabajo - UCAM

MURCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

UCAM HiTech, el hub de innovación y aceleración de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) e integrante de la red de incubadoras de alta tecnología de la Fundación Incyde, ha celebrado este año dos ediciones de su Bootcamp en Valencia y Madrid, con un balance especialmente positivo, con la identificación de proyectos de life sciences y la ampliación de su presencia nacional.

Madrid acogió esta semana el Bootcamp por primera vez, ampliando el alcance del hub hacia nuevos entornos. Un modelo de trabajo basado en personalización y formación aplicada.

En ambas ciudades, el Bootcamp mantuvo una metodología orientada a acelerar proyectos en Technology Readiness Levels (TRL) tempranos mediante agendas personalizadas y reuniones uno a uno con expertos, empresas e inversores, diseñadas específicamente para cada iniciativa según sus necesidades tecnológicas, regulatorias y de mercado.

Este acompañamiento se combinó con un bloque formativo de alto nivel, impartido por referentes del ámbito empresarial, hospitalario y de la industria farmacéutica, entre ellos profesionales de AstraZeneca, especialistas del Hospital Gregorio Marañón y el experto en complejidad Javier G. Recuenco, entre otros.

Las masterclasses abordaron temas clave para el emprendimiento científico, como la gestión de la complejidad en entornos de transferencia tecnológica, los retos para llevar soluciones del laboratorio al sistema sanitario, la preparación estratégica para la búsqueda de inversión, la optimización del pitch ante agentes del ecosistema y el desarrollo de habilidades transversales necesarias para avanzar hacia fases de validación y transferencia.

En total, participaron 35 proyectos pertenecientes a las áreas de biotecnología, ingeniería biomédica, inteligencia artificial aplicada a salud y dispositivos médicos.

Las iniciativas presentadas en Madrid mostraron una clara orientación hacia el desarrollo de nuevos fármacos y terapias avanzadas, con propuestas centradas en compuestos dirigidos, tecnologías neurofarmacológicas y plataformas para acelerar la investigación preclínica.

Con estas dos ediciones del Bootcamp, UCAM HiTech consolida su papel como actor especializado en la detección y acompañamiento de talento científico en fases iniciales, afianzando una vía estratégica que impulsa el emprendimiento científico nacional desde los TRLs más tempranos y facilita su avance hacia etapas de validación y transferencia.