La UCAM logra el bronce en los QS Reimagine Education Awards 2025, en Londres

MURCIA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El desarrollo de un proyecto de la UCAM orientado a aplicar tecnologías avanzadas a la mejora de la docencia y la investigación ha captado la atención de más de 1.300 expertos del ámbito de la educación superior y la tecnología, y ha sido reconocido con el tercer premio del jurado -Bronce- en los QS Reimagine Education Awards 2025, celebrados en el marco de la QS Reimagine Education Conference, que ha reunido en Londres a más de 700 líderes y profesionales del sector universitario y 'edtech'.

La participación institucional de la UCAM en este foro internacional ha contado con la presencia del director de Desarrollo Internacional, Marco Bruno; el director de Estrategia y Expansión Global VanDyck Silveira; el director de Tecnologías Emergentes, Pau Guardiola, quienes han reforzado la proyección global de la Universidad mediante el intercambio de conocimiento y la colaboración con universidades y centros de investigación de referencia, según informaron fuentes de la institución en una nota de prensa.

El reconocimiento obtenido distingue un proyecto seleccionado entre las mejores propuestas de un total de 1.600 candidaturas internacionales, tras superar cuatro rondas de evaluación realizadas por un jurado compuesto por 1.300 expertos en educación superior y tecnologías educativas.

En relación con este logro, Pau Guardiola ha asegurado que está "más que emocionado y agradecido por el premio Bronce otorgado por QS Quacquarelli Symonds. Gracias al increíble y visionario equipo que trabaja conmigo en el futuro de la educación espacial e inteligente".

La QS Reimagine Education Conference 2025 ha abordado cuestiones clave para el futuro del sector, como el desajuste entre formación y mercado laboral, el aprendizaje a lo largo de la vida y el valor estratégico de las experiencias educativas globales.

Asimismo, el encuentro ha puesto de relieve la importancia de las alianzas institucionales equitativas y la necesidad de reducir las brechas digitales en un contexto marcado por el avance de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes.

CONSIDERACIONES SOBRE UCAM EN QS: DIFERENCIADORES ESTRATÉGICOS Y PROPUESTA DE VALOR

La presencia de la UCAM en foros impulsados por QS responde a un posicionamiento internacional "basado en una identidad académica y científica consolidada, con elementos diferenciales que están contribuyendo a su impacto global y a su proyección en los espacios editoriales y rankings de referencia", han explicado.

En ellos, el liderazgo europeo en Ciencias del Deporte, puesto que está reconocida internacionalmente por su excelencia en entrenamiento de alto rendimiento, con una trayectoria vinculada a más de 80 deportistas olímpicos estudiantes o egresados y un historial conjunto superior a 100 medallas olímpicas, apoyado por estructuras como el CIARD y el modelo UCAM Dual Career.

También por su crecimiento investigador e innovación aplicada (UCAM HiTech), como señal de la apuesta institucional por el refuerzo de la investigación, el talento científico y la infraestructura, con un ecosistema de transferencia y emprendimiento que impulsa proyectos de alto impacto en biomedicina, tecnologías de la salud, innovación deportiva, transformación digital y sostenibilidad.

Además por su reconocimiento y visibilidad internacional en rankings, lo que conlleva a su consolidación como una de las universidades españolas con mayor crecimiento en indicadores de internacionalización, colaboración con la industria y transferencia del conocimiento, con presencia en QS World University Rankings, QS Sustainability y THE Impact Rankings.

Su modelo educativo personalizado y orientación práctica, con una docencia centrada en el estudiante, grupos reducidos, tutorización y acompañamiento académico, junto a una vinculación directa con la empleabilidad y el entorno profesional mediante alianzas con organizaciones de más de 50 países.

Asimismo, el compromiso con la comunidad, la ética y el impacto social, ya que su identidad institucional está inspirada en valores, con una misión orientada al bien común, y condición de única universidad española con estatus consultivo ante UN ECOSOC, reforzando su perfil en inclusión, cooperación y sostenibilidad.

Y por último, la red global e internacionalización, con una expansión sostenida con más de 500 acuerdos internacionales, programas conjuntos y colaboraciones en Europa, América Latina, Asia, África y Oriente Medio, además de una comunidad de estudiantes internacionales procedentes de más de 130 países.