La UCAM recupera el Curso Superior Universitario en Doblaje

Archivo - UCAM - UCAM - Archivo

MURCIA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Murcia (UCAM) ofrecerá por segunda vez el Curso Superior Universitario en Doblaje de Factuals, organizado por la multinacional TransPerfect

El curso, impartido por la UCAM, integra la formación de Dubbing Academy como parte esencial del programa académico. En concreto, los alumnos realizan el curso 'Voiceover and Dubbing', uno de los cinco programas formativos con los que cuenta actualmente la academia, especializada en la capacitación de nuevos talentos para la industria audiovisual internacional.

La parte práctica vinculada a Dubbing Academy se desarrolla a través de Media Director, anteriormente StudioNEXT, la plataforma profesional de adaptación y grabación de contenidos internacionales de TransPerfect Media, utilizada por estudios y profesionales del sector a nivel internacional. Con esta herramienta, los estudiantes trabajan con flujos y tecnologías reales de la industria, alineados con los estándares profesionales actuales, según han informado desde TransPerfect.

NUEVAS OPORTUNIDADES LABORALES

Además de la formación universitaria, los alumnos que completan el programa obtienen un título conjunto de Dubbing Academy y la UCAM, y pasan a formar parte del grupo de talento de TransPerfect Media pra acceder a oportunidades profesionales dentro del ecosistema de la compañía.

"El objetivo principal de esta iniciativa es descentralizar el doblaje en España, tradicionalmente concentrado en ciudades como Madrid y Barcelona, y acercar esta salida profesional a estudiantes de todo el territorio, fomentando la diversidad geográfica del talento y ampliando el acceso a la industria audiovisual", han explicado.

"Con esta nueva etapa del partnership entre UCAM y TransPerfect Dubbing Academy, damos un paso firme hacia el futuro del doblaje profesional. Nuestro objetivo es formar a la nueva generación de actores de voz con estándares internacionales, tecnología de vanguardia y conexión directa con el mercado", ha afirmado en el acto de oficialización del acuerdo el vicepresidente de Medios y Entretenimiento Interactivo en TransPerfect, Jacques Barreau.

Por su parte, la profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UCAM, Violeta Pascual Blasco, ha asegurado mostrado su "entusiasmo" por esta nueva edición del curso que ofrece "una formación especializada que combina la excelencia académica con la vanguardia profesional del doblaje".

"Los alumnos no solo desarrollarán competencias vocales y técnicas para adaptar y locutar contenidos reales, sino que también accederán a herramientas formativas digitales en línea y a oportunidades profesionales únicas en un sector en constante crecimiento. Este curso refuerza el compromiso de la UCAM con la preparación de talentos capaces de competir en un entorno audiovisual globalizado", ha concluido.