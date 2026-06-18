La UCAM repite en el ranking QS de las mejores universidades del mundo

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MURCIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía Quacquarelli Symonds ha publicado este jueveslos resultados de su QS World University Rankings 2027, en el que la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) se sitúa entre las mejores universidades del mundo, por segundo año consecutivo, destacando su desempeño en campos tan relevantes como reputación empleadora, internacionalización o sostenibilidad.

El ranking ha evaluado a 8.808 universidades del mundo, entre ellas la UCAM, a la que sitúa en la franja 1.201-1.400, "lo que demuestra sus fortalezas y la excelencia de su modelo educativo", según ha informado la institución docente en un comunicado.

La percepción que los empleadores tienen de los egresados de la UCAM la sitúa en el ranking en una "destacada" posición, mejorando sus cifras de la pasada edición en casi 4 puntos a nivel mundial. Esto supone, según la Universidad, "un reconocimiento a su excelencia y su estrecha vinculación con la empresa, propiciando una transferencia real de conocimiento al tejido productivo y la sociedad".

La Fundación CYD ya indicó en su último informe que los egresados de la UCAM tienen mejores empleos y son más emprendedores, datos que avalan los presentados por el Observatorio Ocupacional de la Universidad, que señala que el 83,6% de los egresados de la Católica encuentran empleo en menos de un año, o U-Ranking, que indica que sus titulados son contratados casi un 10% más que la media nacional y sus salarios superan en 2.000 euros anuales el promedio nacional.

INTERNACIONALIZACIÓN

Uno de los aspectos en los que QS WUR 2027 destaca a la Católica es en cuanto a estudiantes extranjeros --el 25% de su alumnado-- y el carácter internacional de sus facultades, lo que da lugar a diversidad en sus campus, tanto en el ámbito académico como a la hora de una mayor facilidad para generar redes de investigación internacionales.

Su apuesta por la internacionalización, el fomento de la movilidad entre sus estudiantes y la atracción de alumnos de otros países es una de las características que ya han destacado otros rankings y ahora ratifica la consultora británica, que la posiciona en el 'Top 10' de España --de las 48 evaluadas-- en referencia a estudiantes extranjeros, mejorando 11 puntos con respecto a la pasada edición.

La UCAM es la universidad de la Región y una de las primeras de España que más títulos imparte en inglés, tanto de grado (Bachelor's Degree in Business Administration, Dentistry, Physical Activity and Sport Sciences, Psychology, International Relations y Veterinary Medicine), como de postgrado. Además, la institución cuenta con sedes en India, Dubai y Egipto.