La UCAM y Takasago crean una cátedra en digitalización y sostenibilidad

A través del convenio se desarrollarán dos doctorados industriales centrados en la investigación en IA y la reutilización de materiales MURCIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Murcia (UCAM) y Takasago International Europa Chemical SA (TICSA), multinacional de químicos, sabores y fragancias, han firmado un acuerdo de colaboración para desarrollar proyectos de investigación orientados a la digitalización, la inteligencia artificial (IA) y la sostenibilidad, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

La Cátedra UCAM-Takasago impulsará tanto la investigación aplicada como la formación avanzada de profesionales. En este marco, se desarrollará un doctorado industrial centrado en la digitalización de procesos mediante el uso de IA y algoritmos de 'machine learning', y otro orientado a la sostenibilidad, la reutilización de residuos y la economía circular, con el objetivo de dar una segunda vida a los materiales y reducir el impacto medioambiental.

Para el presidente de TICSA en Europa, Jiro Hayashi, esta colaboración supone una gran oportunidad ya que "en los materiales desechados aún existen componentes reciclables que necesitamos separar y distinguir de los realmente no aprovechables, y para lograrlo era fundamental el apoyo de la universidad. Por eso estoy muy satisfecho de firmar este acuerdo con la UCAM que nos permitirá avanzar en sostenibilidad".

Por parte de la UCAM, este acuerdo refuerza su papel como socio estratégico de empresas internacionales al aportar conocimiento científico y soluciones a retos reales. "La empresa aporta sus necesidades y datos, y la universidad el conocimiento y las herramientas. Juntos generamos resultados que benefician a ambas partes", ha subrayado el investigador del Grado en Informática, Andrés Bueno Crespo.

Asimismo, el director técnico de Takasago, Fernando Martínez García, ha señalado que "este convenio es beneficioso para ambos: la universidad nos ofrece una visión científica y un análisis más profundo que nos permitirá avanzar en nuestros retos de digitalización y sostenibilidad, mientras que nosotros aportamos la experiencia internacional de una gran empresa como la nuestra".