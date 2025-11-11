La UCAM, la tercera universidad privada más transparente de España

MURCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La UCAM ha recibido el sello 'Tres Estrellas' de la Fundación Haz, el máximo reconocimiento otorgado por esta entidad referente nacional en la evaluación de buen gobierno, transparencia y compromiso social de las instituciones.

La institución murciana se sitúa en su último informe anual como la tercera universidad privada -de las 40 existentes- más transparente de España, con una puntuación de 52 sobre 56. Este resultado posiciona a la Universidad por detrás de la Universitat Oberta de Catalunya y la Universitat Internacional de Catalunya, según informaron fuentes de la universidad en una nota de prensa.

La UCAM supera en 35 puntos porcentuales la media del sector privado (58%), en una edición marcada por la incorporación de nuevas universidades y la reformulación de criterios más exigentes, como los relacionados con la empleabilidad. En este 2025, solo el 15% de las universidades españolas alcanza la categoría de 'Transparentes'.

La evaluación de la Fundación Haz mide aspectos como la visibilidad y accesibilidad de la información, la vigencia de los datos institucionales y la integralidad de los contenidos ofrecidos al público. En este contexto, la Católica de Murcia destaca en áreas clave como gobierno, personal docente e investigador (PDI), estudiantes y resultados académicos, superando la media sectorial en el 96% de los indicadores, han explicado.

Se trata de un reconocimiento a la UCAM "por su compromiso con la transparencia como uno de los pilares estratégicos de su modelo universitario, alineado con su misión institucional de ofrecer una formación de calidad, una investigación de excelencia y una vocación de servicio basada en el humanismo cristiano", han concluido.