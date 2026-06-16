La UCAM ultima la implantación de cuatro nuevos títulos para el próximo curso

Celebración de la festividad de su patrón, San Antonio de Padua, en el Monasterio de Los Jerónimos - UCAM

MURCIA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) ultima la implantación de cuatro nuevos títulos oficiales de cara al próximo curso académico y pondrá en marcha este mes de septiembre su nuevo Campus de Madrid con la oferta de cinco grados, según se ha anunciado este martes durante la celebración litúrgica y académica de la festividad de su patrón, San Antonio de Padua, en el Monasterio de Los Jerónimos.

La institución docente ampliará su catálogo formativo en el área de la educación con los másteres universitarios en Docencia Superior Universitaria y en Neuroeducación, mientras que su Escuela Politécnica Superior incorporará el grado en Ciencia de Datos --en modalidades presencial y virtual con especializaciones en Big Data e Inteligencia Artificial-- y el máster Universitario en Inteligencia Artificial en formato online.

En el acto han participado la presidenta de la UCAM, María Dolores García, quien ha estado acompañada por la rectora, Josefina García; el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes; el rector honorario, Antonio Montoro, y en representación del Gobierno regional, el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez.

Durante la ceremonia, la presidenta de la UCAM ha reivindicado el "camino recorrido" por la institución en la formación integral de personas y sus avances científicos en salud, envejecimiento y nuevas tecnologías, al tiempo que ha subrayado que la "vocación evangelizadora" y la identidad católica fijada por su fundador, José Luis Mendoza, siguen vigentes como el horizonte principal de la entidad.

Por su parte, la rectora de la universidad, Josefina García, ha detallado la expansión de la infraestructura ligada al nuevo Campus de Madrid --especializado en salud y deporte en alianza con el Comité Olímpico Español--, que iniciará su actividad docente en septiembre con la impartición de los grados en Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Nutrición Humana y Dietética, y el doble grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición Humana, sumando de forma progresiva nuevos inmuebles en la zona de Fuencarral.

Los nuevos campus "no son una UCAM distinta", sino que se desarrolan "bajo los mismos principios" y "con el alumno en el centro de todo", según ha dicho García, quien ha dado las gracias a todos los miembros de la comunidad universitaria por el trabajo que realizan día a día y ha resaltado la capacidad de la Universidad para "desarrollar el entorno en el que trabajamos".

En representación del Gobierno de la Región de Murcia, el consejero Juan María Vázquez ha elogiado la consolidación de la UCAM en los ránkings de rendimiento como el CYD, señalando que el rigor y el compromiso social de la institución demuestran que la calidad universitaria es independiente de su naturaleza pública o privada.

Durante el acto académico, se han entregado las distinciones a 40 nuevos doctores de los programas en 'Tecnologías de la Computación e Ingeniería Ambiental', 'Ciencias Sociales', 'Ciencias del Deporte' y 'Ciencias de la Salud'. Además, se han realizado nombramientos, muchos de ellos respaldando el compromiso de la UCAM con el tejido empresarial.

Ejemplo de ello han sido Francisco Javier López, director de la Cátedra Provacuno 'Investigación en proteína animal, nutrición y salud'; José Viña, director de la Cátedra de Gerociencia; Manuel Quijada y José Luis Durán, director y coordinador de la Cátedra 'Medioambiente, agua y energía' Grupo Ozono Global; Eva Franco, directora de la Cátedra Veolia del agua, que coordinan Víctor Meseguer e Isabel Martínez; Fernando Manuel Martínez, quien dirige la Cátedra de 'Digitalización y sostenibilidad', coordinada por Andrés Bueno; Antonio Romero, director de la Cátedra de Urología; o el nombramiento de José Abellán Huerta, como coordinador de la Cátedra de Riesgo Cardiovascular.

Asimismo, el evento ha servido para formalizar la designación de Cesáreo Gil de Pareja como decano de la Facultad de Derecho; de Aitor Pérez como vicedecano del Grado en Podología; María Dolores Gil, vicedecana de Ciencia y Tecnología de los Alimentos; y María de los Llanos Martínez, directora médica del Hospital Veterinario de la UCAM, entre otros; todos ellos cargos de los que ya habían tomado posesión este curso.

LA FIGURA DE SAN ANTONIO

Durante la homilía, el obispo, José Manuel Lorca Planes, ha recordado la vida y figura de San Antonio, "uno de los santos más populares de la Iglesia, venerado en todo el mundo", ha señalado. Y ha incidido en las enseñanzas que dejó el santo a lo largo de su vida y que lo llevaron a ser el primer maestro de teología de la Orden de los Frailes Menores.

Para finalizar, ha pedido a San Antonio de Padua "que interceda por toda la Iglesia y de un modo especial por todos los que os dedicáis a la enseñanza".