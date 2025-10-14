La UCAM visita China para reforzar su alianza con el gigante asiático

MURCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una representación de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) ha visitado China esta semana para "reforzar y expandir" la relación de cooperación con diversas instituciones del país.

En el primer encuentro institucional, celebrado este martes, ha participado el vicepresidente de la provincia de Shandong, Sun Jiye, que cuenta con una población de 120 millones de habitantes, acompañado por otros miembros de su Gobierno, y la delegación de la UCAM, encabezada por su presidenta, María Dolores García, y el director general de Universidades de la CARM, Antonio Caballero, acompañados por diversos representantes de las áreas de gestión y académica de la Universidad, como el director general de Relaciones Institucionales, José Luis Mendoza García, y el vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación, Pablo Blesa.

En la reunión, celebrada en Jinan, capital de la provincia, se han abordado futuras líneas de colaboración en los ámbitos de formación e investigación, especialmente en el área agrícola, según informaron fuentes de la institución en una nota de prensa. Asimismo, se ha profundizado en diversos proyectos en el ámbito deportivo, tanto con la propia Universidad como con sus equipos deportivos.

La delegación de la Universidad continuará esta semana con una agenda de actos con diversas instituciones chinas en su labor de expansión en el país asiático.

ESTRECHA COLABORACIÓN

La cooperación entre la UCAM e instituciones chinas se ha potenciado en los últimos años a través de acuerdos en sectores como la educación, el deporte, la tecnología y la investigación aplicada.

El número de estudiantes del país asiático que eligen los campus de la Universidad Católica para formarse, en programas de grado, máster y doctorado ha aumentado.

Hace solo unos días la UCAM creó la primera Cátedra Internacional de Estudios Asiáticos en España, que trabaja en materia de construcción de paz, negociación de conflictos bélicos, gestión de espacios de violencia y administración de recursos y mercados.