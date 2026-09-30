Ucomur y la CARM impulsan la primera Feria de Economía Social y emprendimiento rural de la Región

Primera Feria de Economía Social y emprendimiento rural de la Región de Murcia - UCOMUR

MURCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Cooperativas de la Región de Murcia (Ucomur) y la Dirección General de Autónomos y Economía Social de la Región de Murcia han organizado este miércoles, 30 de septiembre, la primera Feria de Economía Social y emprendimiento rural de la Región de Murcia, que ha contado con una treintena de estands.

El evento, desarrollado en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, se enmarca en el proyecto Interreg Sudoe ResilientES, cofinanciado por la Unión Europea, y tiene como objetivo acercar las oportunidades que ofrece emprender bajo el modelo de la Economía Social a las personas que residen en entornos rurales.

La feria, a la que han asistido unas 300 personas, entre las que se encontraban representantes de organizaciones empresariales, entidades formativas y empresas, ha contribuido a visibilizar el impacto de las cooperativas y firmas del sector en el medio rural, así como su papel en la fijación de población y en la lucha contra la despoblación mediante la resolución de necesidades locales.

El programa ha incluido charlas, la grabación de un pódcast' en directo sobre experiencias emprendedoras y la realización de cuatro talleres de trabajo especializados titulados 'Cooperativas forestales para aprovechar los recursos de los montes murcianos', 'Economía de los cuidados en las zonas rurales', 'Reserva de contratación pública a favor de la economía social' y 'Pacto de Economía Social y Pactos Rurales en la Región de Murcia'.

CASOS DE ÉXITO Y PARTICIPANTES

Durante la jornada se han expuesto 14 casos de éxito de cooperativas y empresas referentes en sus respectivos ámbitos: Hefame, Villaverde & CRR Sostenibilidad Integral, Copedeco, Astronomy Tours, La Solar Energía, Asociación Murcia Cohousing, Fundación Regeneration Academy, Sensor Projects, Bordados de Caravaca de la Cruz, Onosal, Turismo Botánico, Asicorreo, Pictocoop y Las Galgas Teatro.

Asimismo, la zona expositiva y de representación ha contado con la participación de programas e instituciones como Interreg Europe Sudoe ResilientES, Alpha Emprende (EFESO), Ucomur, Ucoerm, Fecoam, Fecamur, Amusal, Crysalia, la Federación de Municipios de la Región de Murcia, los grupos de acción local (Campoder, Nordeste, Adri-Vega del Segura, Integral y Galpemur), el Cifea de Jumilla, el IES Pedro Aguilera de Moratalla, el Ayuntamiento de Mula y la Universidad Politécnica de Cartagena.

El evento ha contado con las intervenciones del director general de Autónomos y Economía Social, Antonio Pasqual del Riquelme, y del presidente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño, enfocadas a generar sinergias y compartir iniciativas que permitan replicar modelos de negocio en distintos puntos de la Comunidad.

ATRACCIÓN DEL TALENTO

En su discurso, Pedreño ha remarcado la importancia de "visibilizar el impacto de las empresas cooperativas y de Economía Social en el ámbito rural, fijando población, contribuyendo al desarrollo económico y atrayendo talento joven".

Asimismo, el presidente de Ucomur ha puesto de relieve la implantación del sector al recordar que "las cooperativas están presentes en todos los ámbitos y sectores" y que "el 8% de todas las empresas de Economía Social están en municipios de menos de 40.000 habitantes".

Con esta iniciativa, la Feria de Economía Social y emprendimiento rural busca continuar impulsando este modelo económico en las zonas rurales dentro del marco del proyecto INTERREG SUDOE ResilientES. La puesta en común de experiencias empresariales pretende fomentar la replicación de proyectos de éxito en distintos puntos del territorio para favorecer que las comunidades locales prosperen bajo un modelo de desarrollo equitativo, inclusivo, sostenible y arraigado al entorno.