UGT advierte de la "especial vulnerabilidad" de la Región ante la inflación y exige cláusulas de garantía salarial

MURCIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

UGT ha advertido este jueves, tras la publicación de los datos del Índice de Precios al Consumo (IPCT) correspondiente al mes de abril, de la "especial vulnerabilidad" de la Región de Murcia ante la inflación y ha demandado cláusulas de garantía salarial para proteger el poder adquisitivo.

En un comunicado, el sindicato ha considerado que el modelo económico regional, dependiente, según apunta, de la logística y con sectores de "bajo valor añadido", traslada al bolsillo de los trabajadores el encarecimiento de los carburantes, que registra una variación interanual del 7,7% en el grupo del Transporte.

La organización ha denunciado que el sistema de transporte público en la Región es "insuficiente y precario", lo que agrava el impacto de la crisis energética desatada por la situación internacional.

Ante la incertidumbre actual, UGT no ha descartado nuevos incrementos del índice general a corto plazo y ha reclamado ayudas directas para las familias con rentas más bajas y medidas urgentes para salvaguardar los salarios.

En este sentido, el sindicato ha subrayado que el incremento salarial medio pactado en los convenios regionales hasta abril (2,86%) se sitúa ya por debajo de la inflación.

Por todo ello, ha calificado de "preocupante" el bloqueo de la negociación colectiva, con más de la mitad de los convenios sectoriales expirados en la Región, y ha urgido a generalizar una política salarial "justa" que incorpore cláusulas de revisión acordes al crecimiento de los beneficios empresariales.

Asimismo, ha criticado que el IPC no refleje "por completo" el coste de la vida al obviar el gasto en adquisición de vivienda. Por ello, ha elevado una demanda ante el CEDS para que la vivienda sea reconocida como un "derecho exigible", reclamando una ampliación del parque público y límites a la especulación para garantizar el acceso de la población trabajadora a un hogar.