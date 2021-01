UGT considera que los datos del IPC reflejan la "parálisis de la actividad" y reclama mantener los ERTE

MURCIA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT Región de Murcia ha considerado que los datos del IPC del mes de diciembre publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) "reflejan la parálisis de la actividad y el consumo", al tiempo que ha reivindicado el mantenimiento y elevación de los salarios como instrumento para la recuperación.

Asimismo, ha demandado el mantenimiento de los ERTES, nuevas convocatorias de ayudas para las personas trabajadoras afectadas por ellos y agilizar y reforzar la protección social de las personas desempleadas, según informaron fuentes del sindicato en un comunicado.

Aunque diciembre, como es habitual, haya registrado un aumento de los precios respecto al mes anterior, UGT estima que no ha sido suficiente para sacar la tasa interanual del IPC de los valores negativos en los que lleva instalada desde marzo de 2020.

Para UGT, esto es un "reflejo evidente de la parálisis del consumo que la crisis económica y social desatada como consecuencia de la pandemia ha provocado".

UGT insiste en la necesidad de poner todos los recursos posibles, en primera instancia, en el control de la pandemia, porque si la situación sanitaria sigue empeorando, "la recuperación económica y social aún se retrasará más".

Junto a esto, cree que la negociación colectiva e instrumentos como el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) deben tener como objetivo "mantener y elevar las rentas del trabajo, para no añadir un lastre más a los ingresos de los hogares, el consumo y la actividad económica".

A su juicio, "hay que tener en cuenta, además, que el impacto de esta crisis está siendo mucho más intenso en aquellos trabajadores y trabajadoras con peores condiciones laborales y salariales: temporales y a tiempo parcial, mujeres o jóvenes".

"Y a ellos es a los que precisamente beneficia la subida del SMI o la introducción de salarios mínimos de convenio que alcancen, al menos, los 1.000 euros mensuales, en los términos que acordó el AENC y el Acuerdo regional para el impulso de la NC; acuerdos cuyo cumplimiento seguimos demandando", ha ratificado el sindicato.

"La inflación, a la vista está, no es excusa para no hacerlo, y la difícil situación que están atravesando decenas de miles de hogares sí es, en cambio, una razón para ello", según UGT, que cree que "no nos podemos permitir, ni como sociedad ni como economía, abrir nuevas grietas de desigualdad y pobreza en estos momentos y por eso, los salarios deben seguir creciendo en este contexto, al igual que deben seguir sosteniéndose las políticas de apoyo al mantenimiento la actividad y el empleo, especialmente el régimen extraordinario de los ERTES".

Del mismo modo, considera necesario en esta situación "realizar nuevas convocatorias de ayudas a las personas trabajadoras que se vean afectadas por estos ERTES y reforzar y agilizar la protección social de las personas desempleadas".