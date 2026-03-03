UGT destaca el aumento de afiliados pero reclama políticas para atajar la precariedad de mujeres y jóvenes

MURCIA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Juventud, Formación, LGTBI, Vivienda y Comunicación de UGT-RM, Miguel Lajarín, ha puesto en valor el incremento de casi 20.000 afiliados a la Seguridad Social en la Región en el último año, si bien ha destacado la necesidad de que el Gobierno autonómico impulse políticas activas de empleo consensuadas con los agentes sociales para frenar la temporalidad y la brecha de género.

Lajarín ha señalado que, aunque el número de inscritos en el Servicio de Empleo y Formación (SEF) aumentó en 482 personas en febrero, la lectura económica general es "positiva" al registrarse 7.000 ocupados más que en el mes de enero, ha informado UGT-RM.

Según el responsable sindical, este escenario responde a un aumento de la población activa. "La economía crece, el empleo crece y lo que ocurre es que también tenemos más personas que quieren incorporarse al mercado laboral y buscan una oportunidad", ha afirmado.

FOCO EN LA PRECARIEDAD Y COLECTIVOS VULNERABLES

No obstante, Lajarín ha subrayado que el paro sigue cebándose con las mujeres y los menores de 25 años, colectivos que mayoritariamente acceden a los sectores "más precarios", caracterizados por contratos a tiempo parcial y una elevada temporalidad.

Por ello, el sindicato ha instado al Ejecutivo autonómico a "fortalecer los servicios públicos de empleo" y a apostar por el empleo de calidad. "Es el momento de que todas las personas tengan una oportunidad laboral en la Región, especialmente aquellas que sufren con más rigor la precariedad del mercado", ha concluido.