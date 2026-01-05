UGT hace un "balance positivo" de la situación del mercado laboral y demanda mejoras

MURCIA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT ha valorado de forma "positiva" el estado del mercado laboral de la Región de Murcia en 2025 y ha destacado que el tejido productivo "puede sostener un crecimiento sólido compatible con la mejora de las condiciones laborales y salariales, como se ha demostrado con la reforma laboral y las subidas del salario mínimo interprofesional".

En un comunicado, el sindicato ha subrayado, no obstante, "la necesidad de seguir avanzando en la inserción de las personas desempleadas y de conseguir que la mejora de la economía llegue a todas las personas trabajadoras en forma de salarios más dignos, jornadas laborales más equilibradas y un marco laboral y de protección social que garantice la seguridad y la dignidad de las personas trabajadoras".

Desde UGT han señalado que el paro registrado en la Región el pasado diciembre ha alcanzado su nivel más bajo en un mes de diciembre desde 2007, la afiliación a la Seguridad Social ha mantenido una dinámica "claramente expansiva", con un crecimiento interanual de casi un 3%, y la contratación indefinida ha crecido más de un 25% en el último año.

Todo ello "evidencia la capacidad de nuestro tejido productivo de sostener un crecimiento sólido del empleo y de hacerlo, sin ningún problema, a la vez que se mejora la calidad del empleo y las condiciones laborales y salariales, como se ha comprobado en estos cuatro años de vigencia de la reforma laboral pactada en 2021 y con los sucesivos acuerdos para actualizar el Salario Mínimo Interprofesional, que ha pasado, en este tiempo, de 965 euros a 1.184 euros".

Para UGT, "esto es un acicate para seguir avanzando y afrontar los desafíos que aún restan para conseguir un mercado de trabajo más justo y equilibrado".

Además, ha indicado que es "fundamental" que, retomado el diálogo social, "seamos capaces Gobierno y agentes sociales, de hacerlo fructificar para mejorar los derechos laborales y recuperar el poder adquisitivo de los salarios, especialmente en una región como la nuestra, donde se siguen registrando salarios por debajo de la media y una alta proporción de personas trabajadoras en riesgo de exclusión o pobreza".

"Es momento de que la mejora de la economía llegue a todas las personas trabajadoras y se traduzca en salarios más dignos, jornadas laborales más equilibradas y un marco laboral y de protección social que garantice plenamente la seguridad y la dignidad de las personas trabajadoras", ha agregado la organización sindical.