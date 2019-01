Publicado 29/01/2019 11:53:39 CET

MURCIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT Región de Murcia, tras conocer los datos de la Encuesta de Población ACtiva (EPA) publicada este martes, ha criticado que la crisis y las reformas laborales "han dejado como herencia la precariedad", y ha pedido un plan de choque para el empleo de calidad".

"Aún quedan en nuestro país 3,3 millones de personas sin trabajo, y la persistencia del desempleo de larga duración es un reflejo de esta triste realidad", según han destacado fuentes del sindicato en un comunicado.

En este sentido, añade que "el mercado laboral se ha debilitado en la última década, y echa a los jóvenes y a las personas de mayor edad, a los que deja con muy pocas opciones de encontrar un empleo de calidad". Más bien al contrario, critica que "el empleo que se crea es más temporal que antes, peor pagado que antes y con mayor fragilidad".

UGT ha remarcado que la tasa de temporalidad "está en el 26,9% en España, y se consolida el empleo a tiempo parcial no deseado: el 52% de los trabajos a tiempo parcial no son deseados por los trabajadores, que se ven abocados a cogerlos al no haber alternativa. Y esto se ceba especialmente en las mujeres".

Asimismo, añade que uno de cada tres desempleados "lleva más de 2 años buscando empleo, por lo que el paro de larga duración está muy lejos de descender".

Por ello, UGT pide un plan de choque para el empleo de calidad, y que la recuperación económica que se está produciendo "no se logre a costa de dejar tiradas a las personas más vulnerables (jóvenes, mayores de 45 años, inmigrantes, personas con discapacidad, etc)".