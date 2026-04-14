UGT pide reforzar las ayudas directas a los más vulnerables y reactivar la negociación colectiva

MURCIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT ha señalado, tras darse a conocer los datos del IPC, que la evolución de los precios, "aunque previsible, dado el contexto geopolítico en el que se enmarca y lo que ya conocíamos a finales de marzo, con los datos del IPC adelantado, supone un impacto significativo para las familias trabajadoras."

En este sentido, han pedido reforzar las ayudas directas a los colectivos más vulnerables. Asimismo, en el ámbito laboral, consideran "prioritario reactivar la negociación colectiva para proteger el poder adquisitivo mediante cláusulas de revisión salarial, fundamentales para evitar que el impacto de la inflación recaiga sobre la población trabajadora de la Región", según han informado en un comunicado.

El sindicato ha apuntado que el encarecimiento "es generalizado" en todo tipo de bienes y servicios, aunque señala "que viene motivado por la subida de precios que registran los carburantes debido a la escalada bélica en Oriente Medio y la inflación subyacente, aunque más contenida también repunta hasta el 2,9%, reflejando que la situación empieza a trasladarse a los precios, también, de forma estructural".

Asimismo, ha indicado que en la Región de Murcia este contexto inflacionista "tiene un impacto especialmente relevante, dado que el aumento de los costes energéticos repercute directamente en sectores claves de nuestra economía como la industria o los sectores agrícola y logístico".

En este sentido, han afirmado que esto "impacta de lleno en las familias, cuya principal fuente de ingresos son unos salarios que no están creciendo en la misma medida que los precios. De hecho, frente al 3,4% de variación interanual que registra el IPC, los salarios pactados en convenio han crecido un 2,87%".

UGT considera que la pérdida de poder adquisitivo "se agrava aún más para aquellas personas trabajadoras que mantienen sus convenios colectivos bloqueados, algunos desde hace más de una década, como es el caso de las que trabajan en el ámbito de la sanidad, privada o el sector agrícola".

Por otra parte, se han mostrado preocupados por la incertidumbre que se proyecta sobre la evolución de los precios en 2026, "que vendrá marcada por la situación internacional, especialmente por la repercusión de ésta sobre los productos energéticos", han apostillado.

Además, también han hecho referencia a la última subida del euríbor, "que va a encarecer las hipotecas y la insostenible escalada que acumulan las rentas de los alquileres, presiones que resultarán cada vez más insostenibles en muchos hogares murcianos".