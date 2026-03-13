UGT reclama medidas para proteger a los hogares más vulnerables ante la subida de precios

MURCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT ha pedido desbloquear la negociación colectiva y fortalecer los salarios, así como un nuevo paquete de medidas sociales que protejan a los hogares más vulnerables tras conocer los datos del IPC del mes de febrero. "Los gastos en sanidad, alimentos y transporte son los que más han subido", ha señalado el secretario de Comunicación de UGT en la Región de Murcia, Miguel Lajarín.

Asimismo, también ha señalado como la inestabilidad internacional ha repercutido en la economía regional. "La inflación está al alza y en el último mes ha subido un 0,5%, situando el IPC interanual ya por encima del 2%", ha apuntado, según han informado desde el sindicato.

"La tasa interanual del IPC se incrementa hasta el 2,1% en la Región de Murcia, y aunque el impacto de la guerra en Oriente Medio se va a ver reflejada en los precios en el IPC del mes próximo, ya se vislumbra un repunte al alza", ha concluido.