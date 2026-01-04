Última semana para disfrutar de la exposición 'Xavier Mascaró: Del origen mágico' en la Sala Verónicas

Archivo - Imagen de la exposición 'Xavier Mascaró: Del origen mágico' en la Sala Verónicas - JOSE FILEMON FOTOGRAFIA - Archivo

MURCIA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Xavier Mascaró: Del origen mágico', promovida por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes y en la que el creador evoca las presencias arcaicas a través de varios grupos escultóricos a gran escala y de mediano formato, alguno realizado exprofeso para la Sala Verónicas, afronta su recta final hasta su clausura, que tendrá lugar el domingo 11 de enero.

La pieza central de la exposición es un gran bisonte de cuatro metros que Mascaró ha llevado a cabo con una labor compleja de meses de fundición en México a lo largo de 2025. En torno a él giran los grupos escultóricos de guerreros y 'Keepers' (Custodios) -hombres con máscaras cabeza de toro- fundidos en hierro; y otro de caminantes y guerreros realizados en aluminio.

Además, y por primera vez, esta obra que Mascaró llevaba planteando desde hace varios años, está acompañada del estudio preparatorio en miniatura realizado en bronce y cuadernos de bocetos, para que el visitante pueda adentrarse en el proceso creativo del artista. Completa la muestra una serie de máscaras, vídeos y pinturas en óleo y acrílico sobre cartón.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, señaló que "estamos ante los últimos días para disfrutar 'Del origen mágico', la gran muestra de Xavier Mascaró en la que nos encontramos con unas creaciones que beben de formas universales y arcaicas del arte para crear obras totalmente contemporáneas que consolidan al creador como uno de los referentes españoles de la escultura".

De hecho, los grupos que forman la exposición de la Sala Verónicas hablan de las emociones más íntimas y remotas, sin olvidar el elemento mágico del arte, que fue su origen. Así, los bisontes son en cierta forma un homenaje al arte rupestre de la prehistoria, mientras la serie de guerreros hace referencia a representaciones en barro de civilizaciones antiguas, principalmente de las tradiciones y símbolos en el chamanismo de la zona de África ecuatorial, así como los del arte antiguo de Asia y del Mediterráneo.

La última serie, la de los custodios, también conecta con estas representaciones asociadas a las fuerzas naturales. La exposición se adentra en la relevancia de los distintos materiales escogidos en la escultura y que influye en las emociones y el mensaje que transmite la obra, determinando su interacción entre el espacio y la luz.

Además, sirve para ratificar la maestría en la utilización del hierro, el bronce o el aluminio de Xavier Mascaró. La exposición 'Xavier Mascaró: Del origen mágico', comisariada por Cristina Carrillo de Albornoz, se podrá visitar hasta el 11 de enero de martes a sábado, en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; los domingos y festivos, solo en horario de mañana, de 10.00 a 14.00 horas.