La UMU afirma que la convocatoria de exámenes de enero se desarrollará de forma presencial

Salud Pública no considera necesario establecer medidas limitativas de la actividad académica presencial

MURCIA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Murcia, José Luján, ha explicado este viernes que la convocatoria de exámenes de enero de la institución se ha programado con pruebas que se realizarán, de manera general, de forma presencial, según estaba previsto en la planificación del cuatrimestre.

En dicha rueda de prensa han participado también el consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas; y el director general de Salud Pública, José Carlos Vicente. Ambos consideran que el ámbito universitario es seguro y que, tanto la convocatoria de la EBAU del pasado julio, como el desarrollo en modalidad semipresencial del primer cuatrimestre, han demostrado la experiencia en la gestión de actos académicos hecha por la institución, preservando la seguridad sanitaria de las personas asistentes.

En este sentido, el rector ha detallado la cuidada organización que se está llevando a cabo en las 26 facultades de la UMU con los exámenes repartidos en tres semanas y con cuatro franjas horarias diarias. Respecto a la estimación de asistencia en base al número de estudiantes con derecho a examen en un mismo centro y a una misma hora, la mayor cifra prevista es de 550 estudiantes en la Facultad de Medicina, centro que, como ha señalado el rector, cuenta con instalaciones en los campus de Espinardo y de El Palmar suficientes para poder distribuir a este número de estudiantes manteniendo las normas de seguridad.

Como ejemplo de esta planificación, de todas las franjas horarias en las que hay exámenes convocados, la estimación establece que en el 75% de esos intervalos el número de estudiantes máximo no supera los 104 en Química, los 155 en Derecho, 239 en Letras, los 221 en Medicina, 216 en Educación, 270 en Economía y Empresa, 52 en Filosofía, 69 en Matemáticas, 68 en Óptica y 129 en Comunicación y Documentación.

Además de las medidas ya conocidas y obligatorias de prevención, como el uso de mascarilla, el mantenimiento de la distancia de seguridad y el uso de gel hidroalcohólico, la Universidad de Murcia ha reforzado las medidas de seguridad dentro de los campus para procurar que en el exterior de los edificios no se produzcan concentraciones de personas o incumplimientos de las normas de seguridad. En este sentido, el rector ha recalcado que durante el primer cuatrimestre "no se ha producido ni un solo contagio dentro de la Universidad por la responsabilidad con la que han actuado tanto el alumnado como el personal de la institución".

UN PROCESO CONSENSUADO

El rector Luján ha recordado que la realización de exámenes presenciales es lo previsto en la planificación del primer cuatrimestre del curso 2020-2021.

No obstante, tras el informe del comité asesor COVID de la Universidad de Murcia de 19 de noviembre, el Consejo de Gobierno celebrado el pasado 4 de diciembre aprobó un reglamento de exámenes on line para el caso de que fuera necesaria su aplicación, especialmente, en dos supuestos: las necesidades logísticas concretas de las facultades que consideraran que no podían garantizar en la convocatoria de determinadas asignaturas la seguridad sanitaria, y que la autoridad sanitaria determinara medidas incompatibles con la presencialidad. El proceso de toma de decisiones consensuadas prosiguió posteriormente en las juntas de facultad de cada centro, donde también hay representación de toda la comunidad universitaria.

Los reglamentos aprobados por la Universidad de Murcia prevén que pueda cambiarse la modalidad de los exámenes si la autoridad sanitaria así lo requiere. En este sentido, José Carlos Vicente, director general de Salud Pública, ha asistido a la rueda de prensa y ha respaldado la planificación realizada por la institución y no considera necesario establecer medidas limitativas de la actividad académica presencial.

Vicente ha afirmado que Salud ha revisado "los planes de contingencia y las medidas de prevención implementadas por la Universidad que reducen al mínimo las posibilidades de contagio, en este sentido los técnicos entienden que se pueden realizar aquellos exámenes con el cumplimiento riguroso de las medidas de seguridad".

El consejero de Empleo, Industria y Universidades, Miguel Motas, por su parte, ha explicado que llevó a la reunión del jueves del Comité de Seguimiento Covid-19 de la Región de Murcia la postura de las universidades y en él se determinó que "las autoridades sanitarias respaldan que el entorno universitario es de los más seguros y apoyan que los exámenes se pueden mantener de forma presencial. De esta manera se ratifica la situación tomada por la Universidad de Murcia en sus planes de contingencia".

Tanto Motas como Vicente han insistido que los momentos sensibles al contagio pueden producirse en los momentos previos y posteriores a la realización de los exámenes en las interacciones sociales si se incumplen las recomendaciones de seguridad, por lo que tanto ellos como el rector han pedido responsabilidad al alumnado.