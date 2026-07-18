La UMU analizará las narrativas negativas en campaña en su VIII curso de comunicación política

MURCIA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) celebrará del 23 al 25 de septiembre de 2026 la VIII Edición del Curso de Comunicación Política y Estrategias de Campaña, un encuentro presencial que se centrará en el análisis de las narrativas negativas en el marco de la campaña permanente de cara a las elecciones regionales y nacionales de 2027, según han informado fuentes de la institución docente.

El seminario, titulado 'La Región de Murcia en clave electoral. Abordajes estratégicos para las elecciones regionales y nacionales 2027', se desarrollará dentro de la programación de los Cursos de Extensión Universitaria, con el objetivo de ofrecer una aproximación práctica al funcionamiento de las campañas electorales modernas.

De este modo, el alumnado conocerá las técnicas y métodos que emplean los consultores y equipos de campaña para analizar el entorno político, interpretar encuestas de opinión pública, diseñar mensajes estratégicos y evaluar el comportamiento de los distintos actores del proceso político y mediático.

La información sobre la programación, el plantel de ponentes y los trámites de inscripción ya se encuentra disponible para su consulta en la página web oficial de los Cursos de Extensión Universitaria de la UMU ('https://www.um.es/web/cursosdeextension/cursos-y- actividades/curso?id=52369&curso=2026').