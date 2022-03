La UMU arranca la XIX Semana Mundial del Cerebro que abordará la capacidad de las máquinas de interacción con humanos

MURCIA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La XIX Semana Mundial del Cerebro en Murcia, que coorganiza la Universidad de Murcia (UMU), arranca este lunes su programa de conferencias, que este año abordará temas que permitan comprender algo mejor la ciencia del cerebro en el universo de la medicina, y cómo se veía en los tiempos del rey Alfonso X, según han informado fuentes de la institución docente en un comunicado.

Además, también habrá espacio para tratar temas como los casos de ansiedad y depresión surgidos tras la pandemia y cómo la edición génica y la reprogramación celular pueden ayudar a retrasar el proceso de envejecimiento cerebral.

También habrá espacio para descubrir cómo los ingenieros están consiguiendo que las máquinas hablen con el cerebro e interaccionen con él y cómo los publicistas saben manejar nuestros deseos, impulsos y decisiones de compra.

En las sesiones se analizará de igual modo si existen diferencias de género en las cuestiones citadas.

Las conferencias tendrán lugar en el Salón de Actos de la Real Academia de Medicina y Cirugía de la Región de Murcia (Plaza Preciosa s/n, Murcia). La primera sesión dará comienzo a las 18.30 horas con un acto de presentación del programa y la entrega de premios del concurso de carteles convocado para la promoción de la Semana Mundial del Cerebro.

César Toledo, médico del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, impartirá a las 19.00 horas la primera conferencia, titulada Ansiedad, depresión y cerebro: diagnóstico y tratamiento.

Al finalizar, a las 19.30 horas, María Trinidad Herrero, catedrática de Anatomía Humana de la Universidad de Murcia y presidenta de la Real Academia de Medicina y Cirugía de la Región, dará una conferencia titulada Neurobiología de la identidad de género.

EL PROGRAMA PARA ESTE MARTES, 15 DE MARZO, INCLUYE DOS CONFERENCIAS

La primera, a cargo de los especialistas en Neurociencia Clínica y Experimental del IMIB y la Universidad de Murcia Lorena Cuenca y Pablo Gallo, que será a las 18.30 horas y tiene por título Cerebral tips & brain quizzes.

A las 19.00 horas, María Trinidad Herrero y Estrella Núñez, Vicepresidenta de Lyceum de Ciencia de la Región de Murcia, tratarán de dar respuesta a estas dos preguntas: ¿Se puede revertir el envejecimiento con edición génica y reprogramación celular? y ¿se retrasaría la aparición de enfermedades neurodegenerativas? El miércoles 16 de marzo la primera de las conferencias tendrá lugar a las 13.00 horas en el paraninfo de la Universidad Politécnica de Cartagena y correrá a cargo de Fabio Babiloni, profesor de Fisiología y Neurociencia de la Universidad de La Sapienza de Roma.

Babiloni dará una charla titulada Passive and Active Brain Computer Interfaces: a neural engineering perspective.

A las 18.30 horas, Los especialistas de la UMU en Neurociencia María del Carmen Macías Ruiz y Jacopo Marongiu impartirán una nueva sesión dedicada a los Cerebral tips & brain quizzes.

Al acabar, a las 19.00h., Fabio Babiloni impartirá la conferencia Consumer Neuroscience: a neural engineering approach. Measuring why we buy what we buy'.

Este jueves, a las 18.30 horas, Javier Sanz, profesor de Historia de la Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y María Trinidad Herrero dedicarán sus conferencias a dar a conocer cómo era la medicina en tiempos de Alfonso y lo que se sabía del cerebro en aquella época.

Este viernes tendrá lugar la sesión de clausura, que incluirá a las 18.30 horas la conferencia de Francisco Toledo, del Servicio de Psiquiatría del Hospital Virgen de la Arrixaca, titulada Psicosis y cerebro: diagnóstico y tratamiento. La profesora María Trinidad Herrero será la encargada de clausurar la semana.