La UMU conmemora el medio siglo de los estudios de Matemáticas

Acto conmemorativo del cincuentenario de los estudios de Matemáticas en la Región - UMU

MURCIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) ha celebrado el acto conmemorativo del 50 aniversario de los estudios de Matemáticas en la Región, una cita que ha reunido a representantes institucionales, antiguos decanos, profesorado, alumnado de distintas promociones y miembros de la comunidad universitaria para rendir homenaje a cinco décadas de historia académica y científica.

El acto, celebrado en el Aula Magna de la Facultad de Veterinaria, ha estado presidido por el decano de la Facultad de Matemáticas, Francisco Esquembre, y ha contado con la asistencia del rector de la Universidad de Murcia, Samuel Baixauli, en el marco de un encuentro que ha servido para reconocer el trabajo de todas las personas que han contribuido al desarrollo de los estudios de Matemáticas en la institución.

La jornada ha comenzado con la conferencia 'Matemáticas para Lamine', impartida por la divulgadora y profesora de la Universidad de Sevilla, Clara Grima. En ella ha mostrado cómo disciplinas como la geometría computacional y la teoría de grafos encuentran aplicaciones en un ámbito tan popular como el fútbol; lo que puede ser una estrategia para acercar las matemáticas al gran público desde una perspectiva divulgativa.

El repaso a la trayectoria de las titulaciones en Matemáticas en la Universidad de Murcia correspondió al exdecano Alberto del Valle. Durante el recorrido histórico puso de relieve la evolución de unos estudios que comenzaron en 1975 con la implantación de la Licenciatura en Ciencias, sección Matemáticas, que por entonces se cursaba en el Campus de La Merced.

La década de los noventa supuso el traslado al Campus de Espinardo y la creación de la actual Facultad de Matemáticas, en 1991. Fue entonces cuando se consolidó una estructura propia para la docencia y la investigación.

La ampliación de estudios llegaría a partir de los años dos mil, con la implantación de las dobles titulaciones de 'Matemáticas e Ingeniería Informática' y 'Matemáticas y Física'.

Entre los reconocimientos más recientes obtenidos por la Facultad destaca la concesión en 2025 de la Medalla de Oro de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, un galardón que reconoce la contribución de la Facultad al desarrollo científico y educativo de la Región.

En la clausura del acto, el rector ha destacado la aportación de la Facultad de Matemáticas a la formación de generaciones de profesionales e investigadores y ha subrayado el papel de las matemáticas como una disciplina esencial para afrontar los retos científicos y tecnológicos del presente y del futuro.