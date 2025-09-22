La UMU estrena nuevo diseño en su página web institucional

MURCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) ha lanzado este lunes el nuevo diseño de la portada y páginas principales de la web institucional, lo que supone un "paso clave" en la renovación de su identidad visual, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

La actualización forma parte de un proyecto de modernización integral del portal web de la UMU, que persigue adaptar su imagen y funcionalidad a las necesidades actuales de la comunidad universitaria y de la sociedad.

El nuevo diseño responde a la nueva identidad visual corporativa de la Universidad y se ha desarrollado tras un análisis detallado de los sitios web más relevantes del dominio 'um.es'.

La web principal y otras páginas institucionales como el buscador, los órganos de gobierno o la historia de la UMU se estrenan este lunes "con una estructura más clara, accesible y adaptable a cualquier dispositivo".

En total, el portal web de la Universidad de Murcia alberga más de 35.000 páginas y recibe casi 26 millones de visitas anuales. Solo la página principal ha registrado más de 3,6 millones de visitas únicas en el último año, lo que supone un 15% del tráfico total del dominio.

El rediseño no solo trata de modernizar la apariencia del portal, sino que intenta mejorar "significativamente" la usabilidad y la experiencia de navegación.

Se han realizado pruebas de usuario con distintos perfiles de la comunidad universitaria --estudiantes, personal docente e investigador y personal de administración y servicios-- para garantizar que la nueva estructura responde a sus necesidades.

Además, se ha llevado a cabo una revisión profunda de unos 100 sitios estratégicos del portal, seleccionados por su visibilidad y volumen de visitas. Estos sitios corresponden principalmente a facultades, departamentos, servicios y otras unidades relevantes.

A lo largo de los próximos meses se irán incorporando progresivamente los sitios web restantes al nuevo diseño. El cronograma previsto contempla la migración de las webs de centros el 15 de octubre, de unidades como departamentos y grupos de investigación el 15 de noviembre, y de los servicios universitarios el 15 de diciembre.

El trabajo de renovación ha sido llevado a cabo por personal técnico del Servicio de Información Universitario de la UMU, siguiendo como guía el diseño llevado a cabo por la agencia Rubio del Amo, quienes elaboraron la nueva identidad visual de la institución, presentada en junio de 2023.

La nueva estructura de los sitios de las facultades y centros ha sido definida de manera consensuada con los responsables de cada unidad, con el fin de responder adecuadamente a sus necesidades informativas y organizativas.